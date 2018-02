Jean-Claude Killy, "le James Dean du ski"

publié le 08/02/2018 à 21:26

Il y a 50 ans, Jean-Claude Killy raflait trois médailles d'or aux Jeux olympiques d'hiver de Grenoble. À la veille de l'ouverture des Jeux de Pyeongchang, il reste un modèle pour les athlètes français.



Robert Redford a dit un jour : "Si j'avais dû changer de vie, j'aurais aimé être Jean-Claude Killy", et on le comprend. 3 médailles d'or, 6 titres de champion du monde, déjà ça en impose. Mais Killy, c'est encore plus que ça. Il le reconnait : "J'ai été bien servi". Le p'tit gars de Val d'Isère n'a pourtant qu'un certificat d'études en poche. Il était agent des douanes, gagne-petit, et il ne visait qu'une chose : la course de ski parfaite.

En arrivant à Grenoble en 68, il avait soufflé à Marielle Goetchel : "Tu vas voir, là-haut, on va tout gagner". Il a tout gagné, et il a tout arrêté. Fin de sa première vie et il n'a que 24 ans.

Obligé d'avoir des gardes du corps à son arrivée à New-York

La suite s'écrit aux États-Unis. Quand il arrive à New York après les Jeux de 68, il lui faut des gardes du corps pour descendre la 5e Avenue. Killy est beau, doué, il court les 24h du Mans : pour les Américains il est le James Dean du ski, King Killy ou encore JCK. Il devient l'homme sandwich des plus grandes marques : Chevrolet, Rolex, Coca. Il joue aussi au train électrique avec le patron de General Motors.



En quatre ans ans, il gagne deux millions de dollars. Hollywood l'adopte : soirées avec Fred Astaire, Liza Minelli, Audrey Hepburn. Jean Seberg, l'héroïne d'À bout de souffle est courtisée par Clint Eastwood, mais elle repart avec Killy. Pour autant, Clint restera un ami. Comme Sinatra qui lui envoie un avion pour le convaincre de faire un film. C'est d'ailleurs sur un tournage qu'il rencontre sa femme, l'actrice Danielle Gaubert. Cela dit le skieur a surtout du talent pour les affaires, il cartonne d'ailleuravec sa marque de vêtements.

Retour à ses premiers amours, le sport

Mais sa patrie c'est le sport, retour à la case JO. Les Jeux d'Albertville en 1992, c'est lui, et notamment cette cérémonie d'ouverture spectaculaire signé Découflé. Killy sera ensuite patron d'ASO (Amaury Sport Organisation, ndlr). C'est donc lui qui gère le naufrage du tour de France 98 ou encore les menaces du GIA algérien sur le Dakar en 2000.



Devenu membre du CIO, il refuse la présidence, et démissionne après Sotchi, sans un regard en arrière : "Je détestais les voyages, le tumulte et rencontrer des gens", dit-il, lui qui a traversé l'Atlantique 360 fois. Aujourd'hui, à 74 ans, il jette depuis la Suisse un regard d'humble montagnard sur son incroyable vie : "Je trouve ça superbe, non pas parce que je l'ai fait, mais parce que ça a existé".