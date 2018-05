Le handballeur montpelliérain Michael Guigou et les deux Nantais Nicolas Tournat et Eduardo Gourbindo dimanche 27 mai 2018 au soir de la finale de la Ligue des Champions de handball à Cologne (Allemagne)

publié le 27/05/2018 à 20:06

Ils l'ont fait, quinze ans plus tard. Montpellier est redevenu champion d'Europe de handball, quinze ans après son premier titre, en battant Nantes 32 à 26 dans la première finale franco-française de la Ligue des champions, ce dimanche 27 mai à Cologne. En 2003, le MHB avait déjà créé la sensation. Cette fois-ci, la surprise est encore plus grande car très peu en début de saison auraient misé sur ses chances. L'ailier Michaël Guigou et l'entraîneur Patrice Canayer sont les deux seuls à avoir vécu les deux aventures.



Dans la finale, en revanche, une certaine logique a été respectée. Montpellier s'était imposé face à Nantes il y a dix jours en Championnat, mais l'on pouvait s'attendre à tout dans ce Final Four complètement fou. Les Montpelliérains avaient réussi un exploit en demi-finale en éliminant les tenants du titre, le Vardar Skopje. Nantes avait éliminé le Paris SG, favori pour le titre.

Pour les Nantais, l'histoire est belle quand même

Les joueurs de Patrice Canayer ont d'autant plus de mérite qu'ils auraient pu disputer ce Final Four avec le moral à zéro, après leur défaite, mardi, à Saint-Raphaël, qui va probablement leur coûter le titre national. À moins d'un nouveau rebondissement jeudi lors de la dernière journée. Mais cet événement apparaîtra comme une péripétie sans trop d'importance par rapport au triomphe de Cologne.

Les Montpelliérains ont fait la course en tête (16-13) à la mi-temps, mais ont dû s'y reprendre à plusieurs fois pour creuser définitivement l'écart, les Nantais revenant deux fois à égalité en seconde période. Ils se sont envolés sur la fin, terminant par un 8-2. Les deux jeunes Français Melvyn Richardson (4 buts) et Ludovic Fabregas (6) ont une fois été éblouissants. Le demi-centre argentin Diego Simonet (6) et le gardien Vincent Gérard ont également joué un rôle décisif.



Pour les Nantais, l'histoire est belle quand même. Le club ne disputait la Ligue des champions que pour la deuxième fois. Sa victoire sur le PSG en demi-finale restera dans les mémoires.