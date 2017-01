Grand prix de Belgique - 15/01 : la dernière minute de Bernard Glass

REPLAY - Retrouvez la dernière minute de Bernard Glass pour le prix du 14 janvier à Vincennes.

par Bernard Glass publié le 15/01/2017 à 08:18

Le 9 : Bolero Love

Le 11 : Lionel (Nor)

Le 13 : Akim Du Cap Vert

Le 2 : Briac Dark

Le 3 : Call Me Keeper

Le 14 : Wild Honey

Le 15 : Oasis Bi

Le 5 : Charly Du Noyer

La dernière minute

Le 15, Oasis Bi, cote entre 16 et 17/1. Il revient à Vincennes et n'a plus couru depuis deux mois. Mais il avait terminé 3ème de cette épreuve l'an passé avant de faire de même dans l'Amérique. Ma dernière minute...