publié le 18/12/2017 à 16:10

Comme chaque année depuis 2002, la station de sports d'hiver de La Plagne accueille "Les Étoiles du Sport" en cette fin 2017. Le projet reste le même : les champions d'aujourd'hui parrainent ceux, espérés, de demain. Mais cette année, la perspective des Jeux Olympiques organisés à Paris en 2024 offre l'occasion de se pencher sur la génération future.



Le premier parrain de ses Étoiles du Sport, Garfield Darien (29 ans), caresse les haies au plus haut niveau international depuis 2009. Il a notamment décroché une médaille d'argent aux championnats d'Europe en 2010 et 2012 et de bronze aux Mondiaux en salle de 2014. L'espoir qu'il soutient préfère les ricochets du triple saut : Martin Lamou, 18 ans, sacré champion d'Europe junior en juillet dernier avec un bond à 16,97 m (record du monde 18,29 m).

Celui qui marche dans les pas de Teddy Tamgho, champion du monde en 2013 avec la 5e meilleure performance de l'histoire (18,04 m), est "très très très très content" que les Jeux se déroulent en France dans sept ans. Mais il garde la tête sur les épaules : "Il faut d'abord que je perce chez les seniors. Il faut commencer à se faire un nom pour pouvoir gagner chez soi". Un seul français est monté sur un podium olympique dans cette discipline : Alexandre Tuffère, en 1896.