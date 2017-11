publié le 12/11/2017 à 19:01

Les hymnes allemand et italien résonnent de nouveau. Après une disette de sept courses, Sebastian Vettel a décroché sa cinquième victoire de la saison de Formule 1, à l'occasion du Grand Prix du Brésil disputé dimanche 12 novembre. Le pilote Ferrari, parti deuxième sur la grille, s'est imposé devant les Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes), qui avait signé la pole position, et Kimi Räikkönen.



Lewis Hamilton, sacré champion du monde lors de la précédente manche, au Mexique, a terminé 4e. Il était pourtant parti de la voie des stands, en dernière position, après une qualification ratée.

Ce résultat permet à Sebastian Vettel de protéger un peu plus sa deuxième place. Avant la dernière course du championnat, à Abu Dhabi, il possède ainsi 22 points d'avance sur Valtteri Bottas.

La folle remontée de Hamilton

Dès l'extinction des feux, Vettel prend l'avantage à la faveur d'une meilleure accélération. Il dépasse Bottas avant même le premier coup de volant à gauche. Derrière, les bris de carbone volent dans les mythiques "S" de Senna. C'est le résultat d'une collision entre Magnussen et Vandoorne, contraints tous deux à l'abandon. Ricciardo, impliqué malgré lui dans l'accident, perd le contrôle de sa monoplace mais parvient à repartir bon dernier.



La voiture de sécurité entre pour déblayer la piste. Mais juste avant son entrée, Grosjean part à la faute dans le virage n°7, le même qui a coûté cher à Hamilton durant les qualifications, et percute Ocon, lequel voit sa course se terminer prématurément. L'erreur vaudra plus tard une pénalité au Franco-Suisse.



À la relance de la course, Vettel parvient à garder Bottas à distance. Hamilton, lui, repart déjà 14e. Pour lui, c'est le début d'une folle remontée. Malgré quelques obstacles peu évidents à franchir, tels que le fougueux Pérez, il finit par se retrouver en tête de la course au 43e tour (sur 71) grâce au jeu des arrêts au stand et sa stratégie décalée. S'il espérait sans doute un fait de course pour bénéficier d'une opportune voiture de sécurité, Hamilton finit par se résoudre à effectuer son changement de pneus obligatoire. Il ressort 5e.



Devant, Vettel ne parvient jamais à se détacher réellement de Bottas, toujours en embuscade à deux ou trois secondes. Mais l'écart ne se réduira jamais. Finalement, la bataille est bien plus vive pour la troisième place, Räikkönen voyant un Hamilton, défait de Verstappen, lui coller au train. Mais le rouge a bel et bien dominé le podium. Le Brésilien Felipe Massa, qui a effectué devant son public les dernières boucles de sa carrière, a fini en septième place.

Le classement de la course

1. Sebastian Vettel (GER/Ferrari)

2. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes)

3. Kimi Räikkönen (FIN/Ferrari)

4. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

5. Max Verstappen (NED/Red Bull-TAG Heuer)

6. Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-TAG Heuer)

7. Felipe Massa (BRA/Williams-Mercedes)

8. Fernando Alonso (ESP/McLaren-Honda)

9. Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes)

10. Nico Hülkenberg (GER/Renault)

11. Carlos Sainz Jr (ESP/Renault)

12. Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso-Renault)

13. Marcus Ericsson (SWE/Sauber-Ferrari)

14. Pascal Wehrlein (GER/Sauber-Ferrari)

15. Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari)

16. Lance Stroll (CAN/Williams-Mercedes)