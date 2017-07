publié le 08/07/2017 à 12:05

La 8e étape du Tour, disputée à 100 % dans le département du Jura, grimpe samedi 8 juillet sur les reliefs du massif et relie sur 187,5 km Dole, dans la plaine, à la station des Rousses, près de la frontière suisse. Les trois ascensions répertoriées sur le parcours très accidenté, proposent une difficulté progressive. Le col de la Joux, après une centaine de kilomètres, est classé en 3e catégorie (6,1 km de montée à 4,7% de pente moyenne).



La côte de Viry (km 138,5) relève de la catégorie supérieure (2e) et la montée de la Combe de Laisia-Les-Molunes appartient à la 1re catégorie en raison de ses 11,7 kilomètres à 6,4 %, sur une route pour l'essentiel en forêt. Le sommet, situé à 12 kilomètres de l'arrivée, ouvre le final vallonné jusqu'à Lamoura, l'une des quatre communes de la station des Rousses (6.400 habitants) où le Tour arrive pour la deuxième fois de son histoire.



En 2010, Sylvain Chavanel avait gagné l'étape et endossé le maillot jaune après une longue échappée, le scénario encore prévisible cette année tant le contrôle complet de la course pourrait s'avérer compliqué sur ces routes de moyenne montagne. Départ de Dole à 12h10 (lancé à 12h25), arrivée aux Rousses vers 17h15 (prévision à 39 km/h de moyenne).

Le film de la journée :

12h35 - Sylvain Chavanel lui aussi est sorti. Aucun baroudeur ne veut rater une belle occasion d'échapper à la mainmise des sprinteurs



12h25 - Le départ réel vient d'être donné et Alexis Vuillermoz (AG2R La Mondiale) a été le premier à lancer une attaque



12h17 - Les 80 derniers kilomètres permettront aux meilleurs coups de pédales de planter des banderilles avec 3 pentes à dompter dont la dernière de 12 km à 6,5% jusqu'à Lamoura.



12h14 - Cette étape de moyenne montagne devrait faire le bonheur des puncheurs et casser les pattes des sprinteurs



12h00 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour suivre cette 8e étape.

Tour de France 2017 : le profil de la 8e étape Crédit : Sophie RAMIS, Paul DEFOSSEUX / AFP