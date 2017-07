publié le 03/07/2017 à 12:00

Bataille pour le maillot blanc à pois rouges du meilleur grimpeur, pour la victoire d'étape avec un final en côte, et peut-être un changement de maillot jaune : la 3e étape de ce 104e Tour de France promet spectacle et rebondissements entre Verviers, en Belgique, et Longwy, en Meurthe-et-Moselle, en passant par le Luxembourg. Trois côtes de 4e catégorie et deux de 3e, dont une une pour rejoindre l'arrivée, sont au programme sur 212,5 km.



Le sommet de la première difficulté, la côte de Sart (4e catégorie, 2,8 km à 5,1% de pente moyenne). Suivent un passage le circuit automobile de Spa-Francorchamps puis, dans la deuxième moitié de l'étape, les côte de Wiltz (km 105,5, 4e catégorie, 3,1 km à 4,8%), d'Eschdrof (km 120,5, 3e catégorie, 2,3 km à 9,3%) et de Villers-la-Montagne (km 198,5, 4e catégorie, 1,1 km à 5,2%).

Dernier morceau du jour, la côte des Religieuses (3e catégorie), une montée de 1.600 mètres à 5,8 % de pente favorable aux puncheurs. Le Belge Philippe Gilbert est en droit de nourrir des ambitions au vu de cette arrivée (tout comme Peter Sagan). D'autant que le Wallon est natif de... Verviers, la ville-départ. Départ à 12h15 (lancé à 12h25), arrivée à Longwy vers 17h21 (prévision à 43 km/h de moyenne).

Le film de la journée :

12h16 - Le peloton s'est élancé derrière la voiture du directeur de course.



12h12 - Le classement général après deux étapes :





1. Geraint Thomas (GBR/Sky) 4h53:10.

2. Stefan Kung (SUI/BMC) à 0:05.

3. Marcel Kittel (GER/QST) 0:06.

4. Vasil Kiryienka (BLR/SKY) 0:07.

5. Matteo Trentin (ITA/QST) 0:10.

6. Christopher Froome (GBR/SKY) 0:12.

7. Jos van Emden (NED/LNL) 0:15.

8. Michal Kwiatkowski (POL/SKY) 0:15.

9. Edvald Boasson Hagen (NOR/DDT) 0:16.

10. Nikias Arndt (GER/SUN) 0:16.

...

16. Pierre Latour (FRA/ALM) 0:25.

17. Peter Sagan (SVK/BOR) 0:25.

19. Philippe Gilbert (BEL/QST) 0:30.

40. Arnaud Démare (FRA/FDJ) 0:43.

44. Richie Porte (AUS/BMC) 0:47.

48. Nairo Quintana (COL/MOV) 0:48.

54. Thibaut Pinot (FRA/FDJ) 0:50.

56. Romain Bardet (FRA/ALM) 0:51.

59. Fabio Aru (ITA/AST) 0:52.

62. Alberto Contador (ESP/TRE) 0:54.

64. Jakob Fuglsang (DEN/AST) 0:54.



12h07 - Impliqué dans la chute collective d'hier, Romain Bardet a le sourire au départ de cette étape. Chris Froome a bien récupéré aussi.



12h00 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour suivre cette 3e étape. Le profil s'annonce propice aux attaques.

Le profil de la 3e étape du Tour de France 2017. Crédit : AFP