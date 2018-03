publié le 28/05/2016 à 11:03

Richard Gasquet sera le seul représentant Français en 8es de finale de ce Roland-Garros 2016, hommes et femmes confondues. Alors qu'il menait 5-2 dans le 1er set de son match contre le Letton Ernests Gulbis samedi 28 mai, Jo-Wilfried Tsonga s'est blessé aux adducteurs sur une glissade. Après avoir consulté le kiné, le numéro 1 national, 7e mondial, s'est dirigé vers la chaise de l'arbitre pour abandonner. C'est en larmes que le demi-finaliste des éditions 2013 et 2015 a quitté le court central Philippe-Chatrier.



Les chances françaises ne reposent donc plus que sur Gasquet, opposé dimanche 29 mai au Japonais Kei Nishikori. Le Biterrois de 29 ans, 12e au classement ATP, est en 8e de finale pour la cinquième fois de sa carrière sur la terre battue parisienne mais n'a encore jamais été plus loin que ce stade de la compétition, alors qu'il a déjà joué des demies à Wimbledon (2007, 2015) et l'US Open (2013). Face à Nishikori, 26 ans, 6e mondial, les chiffres sont en sa faveur : 6-2 (mais deux défaites sur terre lors de leur deux derniers affrontements cette année à Madrid puis Rome).

Plus de Française en lice

Chez les dames, les trois dernières Françaises ont donc toutes été éliminées, deux d'entre elles par les sœurs Williams, malgré une belle résistance, à l'issue de parties interrompues par la pluie. Kristina Mladenovic a mené 5-2 dans le jeu décisif de la 2e manche face à Serena mais s'est finalement inclinée 6-4, 7-6 (12/10). Alizé Cornet a ensuite poussé Venus au 3e set, avant de s'écrouler (7-6, 1-6, 6-0). Plus tôt dans la journée, Pauline Parmentier avait subi la loi de la Suissesse Timea Bacsinszky.



Enfin, Novak Djokovic a poursuivi sa route en battant le Britannique Aljaz Bedene (6-2, 6-3, 6-3) juste avant la tombée de la nuit. Le numéro 1 mondial serbe a maîtrisé son sujet en faisant le break au début des trois manches et affrontera au prochain tour l'Espagnol Roberto Bautista, 16e mondial.

Roland-Garros : les résultats du samedi 28 mai :

Simple messieurs (3e tour) :

Dominic Thiem (AUT/N.13) bat Alexander Zverev (GER) 6-7 (4/7), 6-3, 6-3, 6-3

David Ferrer (ESP/N.11) bat Feliciano Lopez (ESP/N.21) 6-4, 7-6 (8/6), 6-1

Ernests Gulbis (LAT) bat Jo-Wilfried Tsonga (FRA/N.6) 2-5, abandon

Roberto Bautista (ESP/N.14) bat Borna Coric (CRO) 6-2, 6-3, 6-3

Tomas Berdych (CZE/N.7) bat Pablo Cuevas (URU/N.25) 4-6, 6-3, 6-2, 7-5

David Goffin (BEL/N.12) bat Nicolas Almagro (ESP) 6-2, 4-6, 6-3, 4-6, 6-2

Simple dames (3e tour) :

Timea Bacsinszky (SUI/N.8) bat Pauline Parmentier (FRA) 6-4, 6-2

Elina Svitolina (UKR/N.18) bat Ana Ivanovic (SRB/N.14) 6-4, 6-4

Serena Williams (USA/N.1) bat Kristina Mladenovic (FRA/N.26) 6-4, 7-6 (12/10)

Venus Williams (USA/N.9) bat Alizé Cornet (FRA) 7-6 (7/5), 1-6, 6-0

Carla Suárez (ESP/N.12) bat Dominika Cibulková (SVK/N.22) 6-4, 3-6, 6-1

Yulia Putintseva (KAZ) bat Karin Knapp (ITA) 6-1, 6-1

Kiki Bertens (NED) bat Darya Kasatkina (RUS/N.29) 6-2, 3-6, 10-8

Madison Keys (USA/N.15) bat Mónica Puig (PUR) 7-6 (7/3), 6-3

Novak Djokovic (SRB/N.1) bat Aljaz Bedene (GBR) 6-2, 6-3, 6-3