publié le 27/05/2016 à 10:52

Le premier véritable choc de ce Roland-Garros 2016 a tourné court. Opposé à l'Australien Nick Kyrgios (21 ans, 19e joueur mondial) pour une place en 8es de finale vendredi 27 mai, Richard Gasquet (29 ans, 12e) n'a eu besoin que de trois sets (6-2, 7-6, 6-2) et 2h10 de jeu pour atteindre ce stade de la compétition pour la 5e fois de sa carrière. Il n'a encore jamais été plus loin, alors qu'il compte deux demi-finales à Wimbledon (2007, 2015) et une autre à l'US Open (2013). Gasquet affrontera dimanche 29 mai le Japonais Kei Nishikori (6e).



C'est terminé, en revanche, pour Jérémy Chardy. Le 32e joueur mondial n'a rien pu faire face au tenant du titre, le Suisse Stan Wwarinka (6-4, 6-3, 7-5). Poussé au 5e set par le Tchèque Lukas Rosol (59e) au 1er tour, le numéro 4 mondial avait remporté son deuxième match en trois manches contre Taro Daniel (93e) mais sans être vraiment convaincant. Cette fois-ci "Stanimal" a fait preuve de davantage de maîtrise, en limitant les fautes directes (22 contre 35 pour Chardy) et en remportant la bataille de fond de court (63 points contre 35).

Wawrinka affrontera au prochain tour le Serbe Viktor Troicki (24e), tombeur en trois manches (6-4, 6-2, 6-2) de Gilles Simon (18e). Un dernier Français tentera de se hisser en deuxième semaine samedi 28 mai. Jo-Wilfried Tsonga, 7e au classement ATP, se frotte au Letton Ernests Gulbis, 80e mais demi-finaliste à Roland-Garros en 2014. Le Manceau de 31 ans l'a, lui, ét en 2013 et 2015.

Roland-Garros 2016 : les résultats de vendredi 27 mai

Simple messieurs (3e tour) :Milos Raonic (CAN/N.8) bat Andrej Martin (SVK) 7-6 (7/4), 6-2, 6-3

Andy Murray (GBR/N.2) bat Ivo Karlovic (CRO/N.27) 6-1, 6-4, 7-6 (7/3)

Albert Ramos-Vinolas (ESP) bat Jack Sock (USA/N.23) 6-7 (2/7), 6-4, 6-4, 4-6, 6-4

Richard Gasquet (FRA/N.9) bat Nick Kyrgios (AUS/N.17) 6-2, 7-6 (9/7), 6-2Kei Nishikori (JPN/N.5) bat Fernando Verdasco (ESP) 6-3, 6-4, 3-6, 2-6, 6-4

Stan Wawrinka (SUI/N.3) bat Jeremy Chardy (FRA/N.30) 6-4, 6-3, 7-5John Isner (USA/N.15) bat Teymuraz Gabashvili (RUS) 7-6 (9/7), 4-6, 2-6, 6-4, 6-2

Viktor Troicki (SRB/N.22) bat Gilles Simon (FRA/N.16) 6-4, 6-2, 6-2



Simple dames (3e tour) :Garbine Muguruza (ESP/N.4) bat Yanina Wickmayer (BEL) 6-3, 6-0Simona Halep (ROU/N.6) bat Naomi Osaka (JPN)4-6, 6-2, 6-3

Irina-Camelia Begu (ROU/N.25) bat Annika Beck (GER) 6-2, 2-6, 6-1

Samantha Stosur (AUS/N.21) bat Lucie Safarova (CZE/N.11) 6-3, 6-7 5/7), 7-5

Shelby Rogers (USA) bat Petra Kvitova (CZE/N.10) 6-0, 6-7 (3/7), 6-0

Svetlana Kuznetsova (RUS/N.13) bat Anastasia Pavlyuchenkova (RUS/N.24) 6-1, 6-4

Agnieszka Radwanska (POL/N.2) bat Barbora Strycova (CZE/N.30) 6-2, 6-7 (6/8), 6-2

Tsvetana Pironkova (BUL) bat Sloane Stephens (USA/N.19) 6-2, 6-1