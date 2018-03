publié le 29/05/2016 à 11:00

Les chances françaises dans cette édition 2016 de Roland-Garros ne reposent donc plus que sur Richard Gasquet. Le Biterrois de 29 ans, 12e au classement ATP, a battu dimanche 29 mai le Japonais Kei Nishikori en quatre sets : 6-4, 6-2, 4-6 et 6-2. C'est la première fois qu'il atteint les quarts , alors qu'il a déjà joué des demies à Wimbledon (2007, 2015) et l'US Open (2013). Face à Nishikori, 26 ans, 6e mondial, les statistiques étaient en sa faveur : 6-2 (mais deux défaites sur terre lors de leurs deux derniers affrontements cette année à Madrid puis Rome.



Les autres 8es de finale au programme de cette journée mettaient aux prises Andy Murray à John Isner, Stan Wawrinka à Viktor Troicki et Milos Raonic à Albert Ramos chez les hommes, Svetlana Kuznetsova à Garbine Muguruza, Simona Halep à Samantha Stosur, Irina Begu à Shelby Rogers et Tsvetana Pironkova à Agnieszka Radwanska chez les dames (1-0, 4-3, 0-0, 1-9).

Résultats du jour

Hommes

Albert Ramos (ESP) bat Milos Raonic (CAN/N.8) 6-2, 6-4, 6-4

Richard Gasquet (FRA) bat Kei Nishikori (JAP) : 6-4, 6-2, 4-6 et 6-2

Andy Murray (ECO) bat John Insner (USA) : 7-6(9)-6-4-6-3.



Dames

Shelby Rogers (USA) bat Irina Begu (ROM/N.25) 6-3, 6-4

Garbine Muguruza (ESP/N.4) bat Svetlana Kuznetsova (RUS/N.13) 6-3, 6-4

À suivre / En cours

Début des matches à 11h.



Court central Philippe-Chatrier :



Viktor Troicki (SRB/N.22) - Stan Wawrinka (SUI/N.4)

Kei Nishikori (JAP/N.5) - Richard Gasquet (FRA/N.9)

Simona Halep (ROU/N.6) - Samantha Stosur (AUS/N.21)



Court Suzanne-Lenglen :

John Isner (USA/N.15) - Andy Murray (GBR/N.2)

Tsvetana Pironkova (BUL) - Agnieszka Radwanska (POL/N.2)