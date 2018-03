Moto GP : le Français Johann Zarco veut confirmer

publié le 16/03/2018 à 15:21

L’heure de la reprise a sonné pour les 24 pilotes engagés cette année en MotoGP, et c’est sur le circuit de Losail que les hostilités vont débuter avec le Grand Prix nocturne du Qatar, 1re des 19 manches du championnat du monde 2018. Après les trois journées de tests officiels en Malaisie, en Thaïlande et au Qatar, il est apparu que l’Espagnol Marc Márquez (Repsol Honda Team) était au meilleur de sa forme et qu’il sera une fois de plus l’un des grands favoris pour le titre mondial.



Mais avec l’évolution de certaines machines à l’intersaison, ces principaux adversaires comme l’Italien Andrea Dovizioso, le Majorquin Jorge Lorenzo (Ducati Team) et le Français Johann Zarco (Monster Yamaha Tech3) peuvent lui mener la vie dure tout au long de la saison. Meilleur rookie de 2017, 6ème au championnat des pilotes, Zarco ambitionne cette année de glaner un maximum de podiums et de faire mieux que l’an passé où, par deux fois (au Mans et à Valence), il était monté sur la 2e marche, ayant entre les deux signé une belle 3e place en Malaisie.

Meilleur temps des essais sur ce circuit

Johann Zarco Crédit : Monster Yamaha Tech3

"Je ne m’attendais pas à une telle saison. Et le fait d’avoir pu me battre aux côtés des meilleurs en fin d’année m’aura permis de comprendre de nombreuses choses", a-t-il expliqué jeudi 15 mars lors de la conférence de presse. Sur le circuit de Losail, où le 3 mars dernier il a réalisé le meilleur temps des essais (devant Valentino Rossi) lors de la journée test, le Cannois espère donc marquer les esprits, lui qui l’an passé avait, sur ce même tracé, fait six tours en tête avant de chuter.

"J’étais ravi de terminer les tests de pré-saison à la 1re place. Ça n’est qu’un chrono, mais ça donne le sourire à toute l’équipe et ça donne envie de répéter en vue du Grand Prix", ajoute le pilote Tech3. "Pour cette année, je souhaiterais au minimum un Top 5. Après, quand on voit mon rythme de la fin de saison, si je suis en mesure de signer plusieurs podiums, pourquoi pas me battre pour un Top 3. Mais c’est plus facile à dire qu’à faire".



Mais si l’objectif de Johann Zarco est clairement affiché cette année, sa saison 2018 sera aussi et certainement perturbée par son avenir. En effet, l’écurie Tech3 et Yamaha ont décidé à l’issue de cet exercice de mettre fin à leur collaboration pour s’allier avec KTM en 2019. Le pilote tricolore qui ambitionne d’être, à court terme, pilote d’usine, devra alors faire un choix entre rouler sur KTM, arrivé l’an passé en MotoGP, ou tenter de gagner sa place chez Honda où un guidon pourrait se libérer avec le départ probable de l’Espagnol Dani Pedrosa.