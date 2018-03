publié le 30/07/2016 à 17:40

Dix ans. Pour la dixième édition consécutive, le vainqueur de la Clasica San Sebastian est issu du peloton du Tour de France couru les semaines précédentes. Cette année, le coureur néerlandais Bauke Mollema (Trek) a remporté la classique World Tour espagnole disputée samedi sur 220 km autour de la ville de Saint-Sébastien au Pays basque espagnol. Il devance le Français Tony Gallopin (Lotto-Soudal) et l'Espagnol Alejandro Valverde (Movistar).



Mollema (Trek), âgé de 29 ans, s'est rattrapé de sa fin de Tour de France décevante, lorsqu'il avait craqué pour terminer à la 11e place du classement final, après avoir longtemps été le dauphin de Christopher Froome. Sur la classique World Tour espagnole, très vallonnée, il s'est détaché dans la descente finale pour finir devant Gallopin et les Espagnols Alejandro Valverde et Joaquim Rodriguez (Katusha), qui l'avaient accompagné dans la dernière bosse du Murgil Bidea (1,8 km à 10,5%).

Bauke Mollema signe ici sa plus belle victoire sur le circuit professionnel. Il avait remporté une étape et le classement par points du Tour d'Espagne en 2011.

Baroud d'honneur pour Joaquim Rodriguez

La course a été longue à se décanter, un peloton conséquent se présentant encore groupé au premier passage de la ligne d'arrivée, à 17 km du terme, malgré 5 difficultés déjà franchies dans cette classique vallonnée. Les Orica se portaient alors en tête de peloton pour placer idéalement leur leader britannique Adam Yates, tenant du titre et récent 4e et maillot blanc du Tour. Le Colombien Rigoberto Uran (Cannondale) puis Adam Yates portaient les premières attaques dans le Murgil Bidea, seulement 1,8 km mais avec une pente moyenne à 10,5% et des passages à plus de 20%.



Yates se faisait alors contrer par le puncheur espagnol Joaquim "Purito" Rodriguez (37 ans), qui se détachait légèrement pour sa dernière "Klasikoa", lui qui prendra sa retraite en fin de saison. Mais "Purito" se faisait rejoindre dans les dernières rampes et passait au sommet, à 8 km de la ligne, accompagné de Mollema, Valverde, double vainqueur de la course (2008, 2014) et de Gallopin, vainqueur en 2013.



Mollema faisait tout de suite le break dans la descente étroite sur Saint-Sébastien et ne serait jamais rejoint par ses trois poursuivants à l'entente trop imparfaite, Gallopin devant se contenter de régler Valverde au sprint pour la 2e place. Pour sa reprise trois semaines après son abandon au Tour, Alberto Contador est resté discret. L'Espagnol doit revenir à son meilleur niveau pour la Vuelta (20 août-11 septembre), qu'il a déjà remportée trois fois.

Dernier tour de piste avant les JO de Rio

La Clasica San Sebastian aura servi d'ultime répétition pour de nombreux coureurs avant la course en ligne des Jeux de Rio (6 août), qui offre un profil encore plus accidenté et devrait donc plaire à Mollema. Ainsi qu'à Valverde et Rodriguez, qui seront cette fois coéquipiers dans l'équipe espagnole, alors que Gallopin ne fait pas partie de la sélection française.