publié le 30/05/2016 à 14:05

Minna Riihimaki, skieuse et freerideuse expérimentée a eu beaucoup de chance. Mardi 24 mai, elle a fait une chute qui aurait pu lui coûter la vie, sur un glacier de Chamonix. Elle a dévalé la pente sur plus de 300 mètres avant de finalement parvenir à s'arrêter aux abords d'une falaise rapporte Le Dauphiné Libéré. À l'origine de l'accident, la conduite dangereuse d'un autre skieur. Alors qu'elle se trouvait dans une partie technique de la piste, où l'on skie normalement seul, il a déboulé derrière elle. Voulant éviter d'être emportée par la coulée de neige qu'il venait de créer, la freerideuse s'est dirigée vers une zone de neige plus glacée. Arrivant trop vite, elle n'a pas pu éviter la chute.



Elle raconte dans Le Dauphiné Libéré : "Grâce à la neige amassée suite au passage de mes deux prédécesseurs, je me suis arrêtée juste avant le sérac suspendu, à l’aide du ski qui me restait, sans quoi j’aurais peut-être chuté dans les rochers…" La skieuse explique aussi son angoisse après l'accident puis l'attente de l'hélicoptère de secours, retenu sur une autre opération. Finalement hospitalisée à Sallanches, elle a subi plusieurs opérations. Après une semaine à l'hôpital, elle devrait entrer dans un centre de rééducation pour trois mois.