Bold Eagle encore un peu plus dans l'histoire

publié le 25/02/2017 à 15:54

C'est un nouveau jour de gloire qui s'annonce en effet pour le crack de Pierre Pilarski, Sébastien Guarato et Franck Nivard.



Il a l'occasion comme vous le savez maintenant de rejoindre Bellino 2 au palmarès de la Triple Couronne que le champion de Maurice Macheret a réalisé il y a 41 ans déjà. En l'emportant cet après-midi dans le Grand Prix de Paris, Bold Eagle ne sera que le 4e dans l'histoire du trot à remporter la même année le Prix d'Amérique, le Prix de France et le Prix de Paris.

Ce faisant il gagnera à six ans seulement son 12e groupe 1 pour déjà quelques trois millions d'euros de gains en compétition et avec en prime le nouveau record du Prix d'Amérique établi cette année: Un phénomène donc.

Peut-il être battu ?



Non selon son entourage qui le trouve meilleur cette année qu'en 2016 où il manquait un peu de maturité et qui ne voit pas de super champion dans l'opposition qui est composée de 12 adversaires qu'il a déjà largement dominés .

"Peut-être" disent les pessimistes qui se souviennent qu'il a été dominé l'an passé par un grand Lionel et qui pensent que la longue distance peut ne pas lui convenir autant qu'un 2.700 m.



Leur interrogation vaut une cote car Bold Eagle sera encore le grand favori et selon moi bien sûr qu'il va l'emporter. La réponse vers 15h20 dimanche 26 février sur RTL.