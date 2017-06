publié le 25/06/2017 à 22:10

À l'évidence, le jeu collectif de l’équipe d'Espagne a été largement supérieur à celui de l'équipe de France. Ce dimanche 25 juin, les Bleues ont échoué (71-55) en finale du Championnat d'Europe 2017, à Prague. C'est un troisième revers de rang à cette étape de la compétition, après les défaites face à la Serbie en 2015 et déjà face à aux Espagnoles en 2013. Céline Dumerc, joueuse la plus capée de l'histoire du basket français (262), jouait son dernier match sous le maillot tricolore. Tout comme Gaëlle Skrela.



Les joueuses de Valérie Garnier n'ont rivalisé que le temps du premier quart-temps, le score était alors de 18-21 en faveur des Ibériques. À la pause, au micro de Canal+, la sélectionneuse demandait plus d’agressivité en défense : "Nous avons pris 39 points en une période, c'est beaucoup trop." Le 3e quart-temps a été fatal à l'équipe de France. Elles n'ont marqué que trois points dans les sept premières minutes.

"Ça va me manquer"

Côté Espagne, les leaders étaient au rendez-vous (Torrens avec 18 points, Lyttle avec 15), tout le contraire chez les Françaises. Amputée des absences de Sandrine Gruda et Isabelle Yacoubou, éléments-clés des précédents parcours, ni Céline Dumerc (15 pts), ni la nouvelle génération incarnée par Marine Johannes (6) ou Olivia Époupa (5) n'ont été à la hauteur.

La gauchère du Basket Landes est désormais une retraitée internationale. Après 262 capes, un titre de championne d'Europe en 2009, elle tire sa révérence. Émue mais souriante après la rencontre, elle a fait preuve de lucidité au micro de la chaîne cryptée : "On n'a pas de regret à avoir, c'était une très belle équipe d'Espagne. On a subi leur agressivité et leurs talents offensifs. Je ne vois pas comment on aurait pu gagner."



Avant de se retourner sur une carrière internationale tout fraîchement terminée : "J'ai vécu des années de malade, j'ai beaucoup de médailles mais je sais ce que c'est que de perdre aussi. Ç'a été une sacrée fierté de porter ce maillot bleu, j'ai juste envie de dire merci à tout le monde. Ça va me manquer."