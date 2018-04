Armel Le Cléac’h chavire avec son maxi trimaran

publié le 14/04/2018 à 15:37

Le Maxi Banque Populaire IX a chaviré cette nuit aux alentours de 3h du matin alors qu’il naviguait au large des côtes marocaines. L’équipage composé d’Armel Le Cléac’h et de Pierre-Emmanuel Hérissé accompagnés d’un caméraman, est en sécurité à l’intérieur du bateau. Ils ont pu déclencher la balise de détresse et contacter le team technique à terre. Un bateau est d’ores et déjà en chemin pour rejoindre le trimaran et son équipage dans les prochaines heures.



Parti de Lorient mardi, le bateau prenait la route de la Méditerranée pour y disputer dans quelques jours la Nice UltiMed. Le matin breton vainqueur du dernier Vendée Globe devait faire escale ce week-end à Cadix, en Espagne pour embarquer le reste de l'équipage qui devait l’accompagner sur la Nice Ultimed.

Ce samedi 14 avril en début d’après midi les raisons du chavirage étaient encore inconnues. Récemment sorti du chantier naval le maxi trimaran d'Armel Le Cléac'h avait récemment participé à une transat Lorient - Pointe à Pitre. Il est également engagé sur la Route du Rhum dont le départ sera donné en novembre prochain de Saint Malo.

Armel Le Cléac'h sur son bateau Maxi Banque Populaire IX Crédit : Banque populaire

