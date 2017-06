Porsche remporte les 24 Heures du Mans

publié le 18/06/2017 à 15:43

C'est la 19e victoire de Porsche au Mans, et la 3e d'affilée, alors que Toyota court toujours après son premier succès dans la Sarthe, après 19 participations infructueuses. Disputée sous une très forte chaleur, cette 85e édition, a vu une hécatombe des voitures de la catégorie reine (LMP1), dont deux sur six seulement ont vu le drapeau à damier, et restera dans les annales en raison de la composition de son podium.



La Porsche 2 a en effet devancé deux Oreca-Gibson évoluant dans la catégorie inférieure des plus petits prototypes non-hybrides (LMP2) : la 38 de Jackie Chan DC Racing, et la 13 de l'écurie Vaillante Rebellion. Du côté de Toyota, on pensait avoir vécu le pire en terme de désillusion, avec le scénario complètement fou de l'édition précédente, qui avait vu la victoire s'envoler à l'entame du dernier tour. Mais la plaie encore "mal cicatrisée" de 2016, selon Stéphane Sarrazin, s'est rouverte avec les nouveaux déboires vécus en 2017.



En engageant trois TS050 Hybrid contre deux 919 Hybrid à Porsche, les dirigeants de l'écurie nippone n'avaient évidemment pas envisagé de perdre quasiment tout chance de s'imposer avant même la mi-course. La "malédiction" qui frappe le groupe japonais dans la Sarthe depuis ses débuts en 1986 a encore frappé.