Vendredi rock’n’roll dans le Grand Quiz !

publié le 21/07/2017 à 13:42

Que d’énergie dans le Grand Quiz, pour la dernière émission de la semaine! Et elle commence dès 9h15, avec notre premier candidat, Florian. Pour l’accueillir, on débute en musique avec « Viva la vida » de Coldplay. Le titre parfait, selon lui, pour décrocher la victoire. Mais va-t-il lui porter chance? Après l’avalanche de questions, le compteur de points est lancé … ! Qu’auriez-vous répondu à la question : « quel est l'organe respiratoire des poissons » ? Ecoutez la réponse très originale de Caroline Diament ! Florian totalise donc … 7 points ! C’est au tour de Martine de rentrer dans la course ! Et c’est peu dire puisque notre candidate a pour oncle … Robert Marchand, le célèbre cycliste recordman de 105 ans ! Stéphane conclu ensuite cette première manche accompagné de son groupe préféré, ACDC. Une passion retransmise de père en fille ! Mais aucun ne réussira à dépasser le score de 7 points obtenu par Florian précédemment. Il repart donc avec un séjour à Disneyland Paris®, félicitations !

Bruno Guillon et Caroline Diament prêts pour la dernière de la semaine !

La musique n’a pas fini de résonner dans le studio du Grand Quiz ! Puisque notre première candidate de la deuxième heure d’émission, Laetitia, joue entre deux airs d’Ed Sheeran. Changeons de décor avec la joueuse suivante, Rachel, et plantons-le dans un Hôpital américain entouré de chirurgiens. On se croirait presque dans la série « Grey's Anatomy » ! Mais quel est le plus beau docteur ? Rachel et Caroline Diament ont leur petite idée. C’est peut-être aussi le candidat suivant, Romain, interne en médecine ? Il totalise en tout cas un beau score de 11 points ! Difficile à battre ! Mais arrive Cyrille, le dernier candidat de la semaine. La partie se resserre… Cet auteur de romans policiers comptabilise 12 bonnes réponses ! Une victoire assurée par sa musique favorite, « Smell like teen Spirit » de Nirvana, écoutée à son arrivée. Il remporte ainsi un week-end dans les deux parcs Disneyland Paris® !

Bruno Guillon gâte toute l'équipe avec un bon petit dej' !

Tentez votre chance : des superbes lots à remporter tout l'été!

Illuminations au Parc Disneyland Paris®

Cette année encore de formidables cadeaux à gagner : des montres, 1000€ et bien sûr le fameux séjour à Disneyland Paris®. Vous connaissez le dicton, on ne change pas une équipe qui gagne, alors prenons les mêmes Caroline Diament et Bruno Guillon, prêts pour une nouvelle saison du Grand Quiz de l'été. Top c'est parti ... Et cette année encore Disneyland® Paris voit grand...Très grand. Le nouveau spectacle nocturne Disney Illuminations : pendant lequel Mickey rend hommage à 25 ans de magie avec une constellation de feux d’artifices. Vous passerez 2 jours de rêve avec des entrées illimitées pour les 2 parcs Disneyland Paris et Walt Disney Studios. Vous serez logés pour une nuit à l'Hôtel Sequoia Lodge.



Et les déjeuners vous seront offerts ! Tout au long de l'été, en appelant le 3210 et par sms au 74900 tentez de gagner un séjour pour 4 personnes à l’Hôtel Disney Sequoia Lodge® en demi-pension et avec les entrées pour le Parc Disneyland® et le Parc Walt Disney Studios®.