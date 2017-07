Un record à battre dans le Grand Quiz !

publié le 26/07/2017 à 14:04

Décidément, ouvrir le bal du Grand Quiz, place les candidats sous le signe de la victoire. Sandrine, la première candidate de la matinée, nous appelle depuis son lieu de vacances situé à Annecy. Cette mordue de cuisine anglaise nous délivre toutes les astuces pour décorer de façon « British »ses pâtisseries. Ce qui fait saliver Bruno Guillon ! Ces mets anglais donnent en tout cas la force nécessaire à Sandrine puisqu’elle enchaîne, pendant une minute, les bonnes réponses ! Et ce n’est pas « l’estaminet », le nom donné aux bistrots du Nord de la France, qui va la stopper. Incroyable, depuis le début de la saison du Grand Quiz, Sandrine est la première candidate à cumuler 13 bonnes réponses ! Un exploit félicité par un chèque de 1000 euros ! De quoi donner des frissons aux candidats suivants… Et c’est Olivier qui vient ensuite jouer avec nous. Après les pâtisseries, on parle Frites ! En effet, ce commerçant détient une friterie, un lieu de travail fascinant pour les plus gourmands ! On clôture cette première manche pleine de surprises, avec Fanny. Accueillie sur un air de Laurent Voulzy, son chanteur favori, Bruno Guillon exerce sa voix sur l’un de ses titres. Ecoutez ce pur moment de musique ! Mais Sandrine garde la tête, elle cumule 1000 euros et un séjour au parc Disneyland Paris® !



Pour la deuxième heure d’émission, on s’équipe de bottes en plastique et on part au large avec Thibaut, qui nous appelle depuis un bateau ! C’est sous l’air chantant des mouettes que notre candidat totalise 9 points. Arrive ensuite Alison, déterminée à gagner le week-end au parc Disneyland Paris® . Effectivement, son fils s’appelle Merlin et sa maman, Ariel ! Une jolie coïncidence qui n’a malheureusement pas suffit à battre le score de Thibaut. A la question « quel parfum a vu sa popularité grimper grâce à Marilyn Monroe ? », Caroline Diament effectue une étonnante imitation de la diva ! Place ensuite à Emmanuel, le gagnant du « Défi Selfie ». Annoncé pendant l’émission, le défi avait pour thème : un selfie avec la lettre P ! Le but est d’envoyer sa plus belle photo via le #RTLQUIZ sur nos réseaux sociaux ! Le selfie Palmé d’Emmanuel a retenu l’attention de l’équipe du Grand Quiz… mais aura-t-il la palme d’or au jeu ? Obtenant un résultat de 9 points, il se classe en haut du podium avec Thibaut ! La manche se resserre et il reste une dernière candidate, Tiphaine. Le chanteur Vianney et le groupe Coldplay sont au rendez-vous pour booster notre joueuse ! Tiphaine totalise 9 points également ! Le suspense est à son comble en studio… 3 candidats sont à égalité ! Pour les départager, une question chiffrée avait été posée à chacun avant le passage à l’antenne. Le candidat le plus proche du chiffre réel remporte la manche. A la question chiffrée évoquant le pourcentage d’hommes qui ne passent pas l’aspirateur, Tiphaine est celle qui a donné le chiffre le plus pertinent. Elle remporte donc la manche ! Une victoire récompensée par un séjour pour 4 personnes au parc Disneyland Paris® !

