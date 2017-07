publié le 11/07/2017 à 14:33

Pour ce deuxième jour d'émission, la belle Hélène, Jérémy, Solène, Damien, Elsa, Arnaud et Nathalie ont joué avec nous avec panache !

Une émission encore une fois plongée dans la bonne humeur du Grand Quiz de l'été.

La belle Hélène était d'ailleurs très enjouée, une énergie débordante se laissant même à quelques blagues avec l'ami Bruno Guillon. Un vrai duo comique... ou pas).

Mais il ne faut pas que la belle Caroline soit triste, car Jérémy le candidat suivant lui a fait une très belle déclaration. C'est mignon !!!

Puis place à Elsa, qui va avoir droit à une blague de Caroline Diament : "Elsa, vous respirez, c'est bien" de quoi se détendre juste avant le passage à l'antenne.

Nathalie, une candidate joyeuse qui est passionnée par le poker.

Cette dernière a d'ailleurs eu la chance de jouer avec Patrick Bruel entre autres.

Les gagnantes du jour sont Hélène et Nathalie !

Félicitations à elles !





Cette année encore de formidables cadeaux à gagner : des montres, 1000€ et bien sûr le fameux séjour à Disneyland Paris.

Vous connaissez le dicton, on ne change pas une équipe qui gagne, alors prenons les mêmes Caroline Diament et Bruno Guillon, prêts pour une nouvelle saison du Grand Quiz de l'été. Top c'est parti ... Et cette année encore Disneyland® Paris voit grand...Très grand.

Le nouveau spectacle nocturne Disney Illuminations : pendant lequel Mickey rend hommage à 25 ans de magie avec une constellation de feux d’artifices.

Vous passerez 2 jours de rêve avec des entrées illimitées pour les 2 parcs Disneyland Paris et Walt Disney Studios

Vous serez logés pour une nuit à l'Hôtel Sequoia Lodge.

Et les déjeuners vous seront offerts !

Tout au long de l'été, en appelant le 3210 et par sms au 74900 tentez de gagner un séjour pour 4 personnes à l’Hôtel Disney Sequoia Lodge® en demi-pension et avec les entrées pour le Parc Disneyland® et le Parc Walt Disney Studios®

Bruno et Caroline préparent l'émission Crédit : RTL