Un bouillon de gaieté dans le Grand Quiz !

publié le 09/08/2017 à 14:39

C'est sous l'œil avisé de Bruno Guillon que débute le Grand Quiz de l'Eté. En effet, le studio se transforme en piste de danse. Bruno, tel un jury professionnel, accueille Caroline Diament vêtue d'un tutu et d'une paire de ballerine. Laissons à présent notre danseuse étoile fouler le parquet ! Après cette superbe entrée, il est temps de recevoir le premier candidat: Nicolas. Une atmosphère champêtre prend alors vie. Nicolas est passionné par la nature et habite même dans une yourte ! Après avoir écouté un extrait du groupe Muse pour le relaxer davantage, il est l'heure "de s'amuser" lance Bruno Guillon ! Nicolas totalise 6 points, le score à battre pour cette manche. Place ensuite à Tiphaine. La candidate est fan de Louis de Funès, on se replonge alors dans la filmographie de l'acteur. Elle exerce aussi le métier de professeur d'Histoire-Géographie, c'est donc à son tour de passer l'examen du jeu de questions ! Pour terminer la partie, Tony nous rejoint. Durant le jeu, notre candidat est porté par son premier petit-fils. Un porte-bonheur, puisque Tony obtient un score de 9 points ! Un résultat suffisant pour gagner un séjour au parc Disneyland Paris® !

Bruno Guillon et Caroline Diament

Alerte "défi selfie " en deuxième heure d'émission ! Les deux animateurs viennent de l'annoncer: aujourd'hui le défi est de se prendre en photo avec un objet ou un lieu commençant par la lettre B. Tous les auditeurs peuvent envoyer leurs photos via le #RTLQUIZ. Le gagnant aura la chance de pouvoir jouer à l'antenne ! Mais avant de l'accueillir, retrouvons d'abord Emmanuel. Le candidat nous révèle son passe-temps favori : suivre des cours d'apiculture au Jardin du Luxembourg (Paris). Emmanuel totalise le très beau score de 10 points ! Céline est la prochaine candidate. Cette maman blogueuse culinaire est prête à passer sous le feu des questions, boostée par son idole, Sia. Il est temps de recevoir la grande gagnante du "défi selfie" : Audrey ! Elle pose dans son laboratoire, devant ses Bouilloires d'eau chaude (voir photo ci-dessous). Un système qui permet ensuite de déguster le café produit par son entreprise. Enfin, Adrien clôture la partie. Amateur des lieux abandonnés, Caroline Diament lui propose alors de venir voir sa cuisine ! Emmanuel reste en tête durant cette deuxième heure. Une victoire qu'il pourra fêter au parc Disneyland Paris® !

Gagnante du "Défi Selfie"

Des lots incroyables à remporter tout l'été !

Montez à bord de la nouvelle attraction "Star Tours" !

Cette année encore de formidables cadeaux à gagner : des montres, 1000€ et bien sûr le fameux séjour à Disneyland Paris®. Vous connaissez le dicton, on ne change pas une équipe qui gagne, alors prenons les mêmes Caroline Diament et Bruno Guillon, prêts pour une nouvelle saison du Grand Quiz de l'été. Top c'est parti ... Et cette année encore Disneyland® Paris voit grand...Très grand. Le nouveau spectacle nocturne Disney Illuminations : pendant lequel Mickey rend hommage à 25 ans de magie avec une constellation de feux d’artifices. Vous passerez 2 jours de rêve avec des entrées illimitées pour les 2 parcs Disneyland Paris et Walt Disney Studios. Vous serez logés pour une nuit à l'Hôtel Sequoia Lodge.

Et les déjeuners vous seront offerts ! Tout au long de l'été, en appelant le 3210 et par sms au 74900 tentez de gagner un séjour pour 4 personnes à l’Hôtel Disney Sequoia Lodge® en demi-pension et avec les entrées pour le Parc Disneyland® et le Parc Walt Disney Studios®.