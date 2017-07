Un ancien collègue de Brigitte Macron dans le Grand Quiz de l’Eté

publié le 12/07/2017 à 14:13

Le grand quiz de l'été n'a qu'un seul mot d'ordre vous divertir et vous faire travailler votre culture générale tout cela dans la bonne humeur !

Aujourd’hui, vous avez pu entendre nos candidats : Martine, Pierre, Hélène, Laurent, Fréderic, Melody et Marie-Jo passer sous le feu des questions !

La toute première candidate, Martine qui pratique le tarot n'a pas su voir dans les cartes les bonnes réponses aux questions. Elle repart tout de même avec une jolie montre RTL.

Pierre a fait fort en marquant 9 points ! Cet amateur de planche à voile et de vélo, nous a fait swinguer sur le tube de Salvatore Adamo "Laisse mes mains sur tes hanches". Le studio s'est transformé en véritable piste de danse ! Laurent, prof de physique chimie est l’heureux gagnant des places pour Disney et il nous a raconté une anecdote sur Emmanuel et Brigitte Macron. Rendez-vous sur le podcast pour les entendre ! Un indice : il a été collègue de la Première Dame. Nous avons pu faire connaissance ensuite avec Frédéric qui est passionné par la pétanque et a même fait les championnats de France ! Que des champions enjoués dans cette émission du 12 juillet.



Cette année encore de formidables cadeaux à gagner : des montres, 1000€ et bien sûr le fameux séjour à Disneyland Paris.

Vous connaissez le dicton, on ne change pas une équipe qui gagne, alors prenons les mêmes Caroline Diament et Bruno Guillon, prêts pour une nouvelle saison du Grand Quiz de l'été. Top c'est parti ... Et cette année encore Disneyland® Paris voit grand...Très grand.

Le nouveau spectacle nocturne Disney Illuminations : pendant lequel Mickey rend hommage à 25 ans de magie avec une constellation de feux d’artifices.

Vous passerez 2 jours de rêve avec des entrées illimitées pour les 2 parcs Disneyland Paris et Walt Disney Studios.

Vous serez logés pour une nuit à l'Hôtel Sequoia Lodge.

Et les déjeuners vous seront offerts !

Tout au long de l'été, en appelant le 3210 et par sms au 74900 tentez de gagner un séjour pour 4 personnes à l’Hôtel Disney Sequoia Lodge® en demi-pension et avec les entrées pour le Parc Disneyland® et le Parc Walt Disney Studios®





Les standardistes du Grand Quiz de l'Eté Crédit : RTL