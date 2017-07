publié le 05/07/2017 à 14:45

A l'occasion de la dixième édition du Festival du Film Francophone d'Angoulême, les organisateurs ont vu les choses en grand : invités de renom, avant-premières, exposition événement... Cette année, le jury présidé par John Malkovich sera composé de pointures dont Claire Chazal, Lucas Belvaux, Philippe Besson, Laura Smet, Denise Robert, Ivan Guyot et Stéfi Celma.



10 films francophones sont en compétition dont "Demain et tous les autres jours", film français réalisé par Noémie Lvovsky ou encore "La Belle et la Meute" de Kaouther Ben Hania. Cette année, le festival rend hommage au cinéma ivoirien grâce à une rétrospective de 1967 à nos jours.

Le Club RTL vous propose de participer à un tirage au sort. Quatre d'entre vous remporteront deux accréditations pour assister à toutes les séances en accès prioritaire et aux "Après-Minuit" (Concerts privés suivis d'un DJ set) du festival du mercredi 23 août au samedi 26 août 2017. A vous de jouer !