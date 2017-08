Que de confessions dans le Grand Quiz de l'été

publié le 17/08/2017 à 11:54

C'est un professeur de piano qui a remporté le premier séjour à Disneyland Paris mis en jeu ce matin. En effet, avec un score de 6 points, Jérôme a distancé ses adversaires. Saviez-vous que Caroline Diament avait pratiqué le piano pendant 10 ans ?Sandrine, une candidate de Roanne a marqué 2 points et Eric, notre orthophoniste vosgien a failli faire chuter Jérôme en marquant...5 points !

Nous félicitons Jérôme, qui va pourvoir arpenter les allées magiques du parc Disneyland Paris...pour la première fois !

La deuxième heure du Grand Quiz s'ouvre avec la participation de Natacha. Quand Bruno apprend qu'elle est formatrice de théâtre pour tout jeune enfant...il se confie sur un souvenir un peu douloureux (mais drôle) de ses spectacles d'écoliers ! Une parenthèse hilarante qui ne fait pas vaciller Natacha qui marque 10 points !

Sylvain, amateur de randonnée, s'essaye ensuite aux questions. Il ne marquera que 8 points. Sophie, notre dernière candidate venue d'Essonne, ne détrônera pas Natacha, car elle ne marquera que 5 points !

Félicitations Natacha !



Bruno Guillon et Caroline Diament très rock !

Des lots incroyables à remporter tout l'été !

Montez à bord de la nouvelle attraction "Star Tours" !

Cette année encore de formidables cadeaux à gagner : des montres, 1000€ et bien sûr le fameux séjour à Disneyland Paris®. Vous connaissez le dicton, on ne change pas une équipe qui gagne, alors prenons les mêmes Caroline Diament et Bruno Guillon, prêts pour une nouvelle saison du Grand Quiz de l'été. Top c'est parti ... Et cette année encore Disneyland® Paris voit grand...Très grand. Le nouveau spectacle nocturne Disney Illuminations : pendant lequel Mickey rend hommage à 25 ans de magie avec une constellation de feux d’artifices. Vous passerez 2 jours de rêve avec des entrées illimitées pour les 2 parcs Disneyland Paris et Walt Disney Studios. Vous serez logés pour une nuit à l'Hôtel Sequoia Lodge.

Et les déjeuners vous seront offerts ! Tout au long de l'été, en appelant le 3210 et par sms au 74900 tentez de gagner un séjour pour 4 personnes à l’Hôtel Disney Sequoia Lodge® en demi-pension et avec les entrées pour le Parc Disneyland® et le Parc Walt Disney Studios®.