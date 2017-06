Participez à des ateliers culinaires et œnologiques !

Smartbox "Ateliers culinaires et œnologiques"

publié le 20/06/2017 à 11:38

Vous désirez une pause bien méritée autour de bons vins ou d'un repas délicieux ? Si oui, découvrez ce que vous réserve le Club RTL.



Vous aurez le choix entre des cours de cuisine, des ateliers, des dégustations de vins ou des visites de vignobles à découvrir seul ou avec la personne de votre choix. Le coffret regroupe pas moins de 570 ateliers à travers la France dont plus de 90 dégustations de vins et spiritueux, 60 dégustations salées, 330 ateliers œnologiques et 90 cours de cuisine.

Participez au tirage au sort organisé par le Club RTL. L'un d'entre vous remportera une Smartbox "Ateliers culinaires et œnologiques" à découvrir seul ou à deux. A vous de jouer !