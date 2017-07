Les arts martiaux sont dans le Grand Quiz de l'été

publié le 17/07/2017 à 13:59

La bonne humeur, voila ce que l'on peut retenir de cette émission. Alors venez jouer avec nous.

Aujourd’hui, vous avez pu entendre nos candidats : Julien, Fanny, Sébastien, Stéphanie, Jérémie, Nathalie, Tiphaine et Frédéric passer sous le feu des questions !

Julien est le premier candidat du jour. Ce musicien, pratique le saxophone depuis l'âge de 8 ans dans plusieurs groupes. Attention à ne pas trop l'énerver, Julien est prof d'arts martiaux. !

Viens ensuite Fanny qui est photographe et qui adore les festivals mais également les films d'action. Bravo à elle qui a marqué 10 points. Fanny est la meilleure de cette première heure de jeu, elle remporte donc le magnifique séjour à Disneyland Paris !

Plus tard dans l'émission, c'est un record de point qui est établi avec Nathalie ! Elle totalise 11 points ! C'est une candidate exceptionnelle, qui n'a pas été battue par ses concurrents de l'heure : Jérémie, Tiphaine et Frédéric !

Notons que Tiphaine est notre première sélectionnée grâce au Défi Selfie du jour.

Nathalie, cette orthophoniste passionnée de déco et de cuisine séjournera à l'hôtel Hôtel Disney Sequoia Lodge® en demi-pension.

Des gains exceptionnels dans Le Grand Quiz de l'Eté

Disneyland Paris souffle cette année ses 25 bougies Crédit : RTL

Cette année encore de formidables cadeaux à gagner : des montres, 1000€ et bien sûr le fameux séjour à Disneyland Paris.

Vous connaissez le dicton, on ne change pas une équipe qui gagne, alors prenons les mêmes Caroline Diament et Bruno Guillon, prêts pour une nouvelle saison du Grand Quiz de l'été. Top c'est parti ... Et cette année encore Disneyland® Paris voit grand...Très grand.

Le nouveau spectacle nocturne Disney Illuminations : pendant lequel Mickey rend hommage à 25 ans de magie avec une constellation de feux d’artifices.

Vous passerez 2 jours de rêve avec des entrées illimitées pour les 2 parcs Disneyland Paris et Walt Disney Studios.

Vous serez logés pour une nuit à l'Hôtel Sequoia Lodge.

Et les déjeuners vous seront offerts !

Tout au long de l'été, en appelant le 3210 et par sms au 74900 tentez de gagner un séjour pour 4 personnes à l’Hôtel Disney Sequoia Lodge® en demi-pension et avec les entrées pour le Parc Disneyland® et le Parc Walt Disney Studios®



Bruno et Caroline sont prêts à jouer. Et vous ? Crédit : RTL