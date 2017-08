Le Sud victorieux dans le Grand Quiz !

publié le 04/08/2017 à 13:05

C'est vendredi et on déclare la session bronzette ouverte ! C'est sous le soleil de Marseille, que l'on pose notre serviette de plage à coté de notre première candidate Éléonore. Cette maman de jumelles est aussi engagée pour les autres enfants, via son association "le Patronage d'Allauch". C'est l'heure pour notre candidate d'affronter le jeu de questions ! Une tâche délicate car son résultat détermine le score à battre pour la première manche. On redécouvre ainsi le massicot de notre enfance et on apprend que "Diamant" est une variété de courgette ! Probablement le légume préféré de Caroline Diament ! Eléonore totalise 6 points. Accueillons le candidat suivant, James Bond, ou plutôt Éric. Fan éternel de l'agent secret, le studio se transforme alors en casino royal. Pour terminer la partie, partons pour la Bretagne déguster les crêpes de Sandrine ! La candidate obtient un score de 5 points. C'est donc Éléonore qui remporte cette première manche, ravie de pouvoir emmener ses filles au Parc Disneyland Paris® ! Bravo !



La deuxième manche débute avec la playlist de notre candidat François. Entre Michel Polnareff et le groupe Queen, on swingue sur une ambiance très hétéroclite ! Une chanson de Renaud vient soutenir Nathalie, notre joueuse suivante. Pour lui faire honneur, elle a même appelé son chat "Lola", le nom d'un de ses titres phares. Nous retrouvons peu après, Philippe et son joli accent biarrot ! Le candidat réalise un excellent score de 8 points. Un résultat qui lui permet de prendre la tête du jeu ! Le Grand Quiz se conclut avec Jérémy, grand amateur de films en DVD. En véritable cinéphile, il nous livre sa critique du dernier film de Luc Besson. Mais avec un score de 5 points, Jérémy cède sa place de vainqueur à Philippe. C'est donc ce dernier qui gagne un week-end magique dans les deux parcs Disneyland Paris® !

Bruno Guillon et Caroline Diament

Cette année encore de formidables cadeaux à gagner : des montres, 1000€ et bien sûr le fameux séjour à Disneyland Paris®. Vous connaissez le dicton, on ne change pas une équipe qui gagne, alors prenons les mêmes Caroline Diament et Bruno Guillon, prêts pour une nouvelle saison du Grand Quiz de l'été. Top c'est parti ... Et cette année encore Disneyland® Paris voit grand...Très grand. Le nouveau spectacle nocturne Disney Illuminations : pendant lequel Mickey rend hommage à 25 ans de magie avec une constellation de feux d’artifices. Vous passerez 2 jours de rêve avec des entrées illimitées pour les 2 parcs Disneyland Paris et Walt Disney Studios. Vous serez logés pour une nuit à l'Hôtel Sequoia Lodge.

