Le rendez-vous de l'humour et des cadeaux ? C'est le grand Quiz !

publié le 08/08/2017 à 13:23

Ce matin, Bruno Guillon et Caroline Diament attendent les candidats du jour avec une pêche d'enfer ! C'est Nathalie qui passe en premier sur le gril des questions. Mais avant, la candidate se relaxe avec la douce voix de France Gall. Gilbert nous appelle ensuite depuis son exploitation de fruits et de légumes. Chaque jour, l'émission l'accompagne pendant ses récoltes, grâce à sa radio placée autour de sa taille ! C'est peut-être aussi pour écouter Jean-Jacques Goldman, Bob Dylan ou encore Chimène Badi, ses artistes favoris. On termine la première manche avec Charlotte. La candidate étant conseillère téléphonique, Bruno Guillon se lance alors dans une interprétation des standards ! Une parodie digne d'un véritable comédien ! C'est sur un air du chanteur Prince, que Charlotte enchaîne plusieurs bonnes réponses. Avec un score final de 9 points, elle se place en haut du podium ! Charlotte va donc pouvoir fêter les 25 ans du Parc Disneyland Paris® !



Pour débuter la deuxième heure d'émission, éteignons la lumière… Florence, notre candidate, est accro aux films d'horreur ! L'occasion de se replonger dans l'univers du film "Scream". Une playlist très rock'n'roll vient agrémenter le décor. En effet, Florence aime particulièrement les groupes Nirvana, Radiohead et Oasis. Changeons complètement d'ambiance avec le joueur suivant, Rémi. DJ en parallèle de sa profession, son dada c'est l'électro ! En totalisant un score de 6 points, Rémi prend la tête de la manche. Christelle nous rejoint ensuite. Pour la booster, il suffit d'écouter Christophe Maé ! La partie n'est pas encore terminée : Marc-Antoine arrive en studio pour jouer ! Un peu stressé, Caroline Diament trouve les mots pour le rassurer. Souvenez-vous de son conseil santé de l'été ? Il faut respirer ! C'est chose faite pour Marc-Antoine qui réussit à obtenir un joli score de 7 points ! Un résultat qui l'emmène droit vers la victoire ! Marc-Antoine remporte ainsi un week-end pour 4 personnes au Parc Disneyland Paris® ! Un cadeau qui enchante sa fille, félicitant son papa au téléphone.

Bruno Guillon et Caroline Diament

