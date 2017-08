Le 15 août n'est pas férié pour les gagnants du Grand Quiz !

publié le 15/08/2017 à 11:57

La première candidate de ce mardi 15 août s'appelle Marie-Agnès. Cette conseillère d'éducation rêve d'emmener sa petite fille Madeleine voir le merveilleux parc Disneyland Paris. Et son rêve va être exaucé car elle est notre championne de l'heure avec ses 7 points. Cynthia, notre infirmière en vacances ne marquera 6 points. Et Émilie, notre chef de projet, malgré son égalité niveau score (7 points), elle n'aura pas été la plus proche de la question de départage qui portait sur les ventes du Guide du Routard. Félicitations Marie-Agnès !



Il aura fallu user à nouveau de la question de départage pour la deuxième heure. En effet, Olivier et Maureen sont au coude à coude avec un total de 10 points. C'est grâce à une question sur la consommation de lait des français qu'Olivier, cuisinier en lycée, tire son épingle du jeu et remporte le séjour pour 4 personnes ! Félicitons tout de même David, notre passionné de théâtre avec ses 6 points. Ainsi que Sylvie, amatrice de mots fléchés avec un bon score de 9 points.



Bruno et Caroline version 15 août

Des lots incroyables à remporter tout l'été !

Montez à bord de la nouvelle attraction "Star Tours" !

Cette année encore de formidables cadeaux à gagner : des montres, 1000€ et bien sûr le fameux séjour à Disneyland Paris®. Vous connaissez le dicton, on ne change pas une équipe qui gagne, alors prenons les mêmes Caroline Diament et Bruno Guillon, prêts pour une nouvelle saison du Grand Quiz de l'été. Top c'est parti ... Et cette année encore Disneyland® Paris voit grand...Très grand. Le nouveau spectacle nocturne Disney Illuminations : pendant lequel Mickey rend hommage à 25 ans de magie avec une constellation de feux d’artifices. Vous passerez 2 jours de rêve avec des entrées illimitées pour les 2 parcs Disneyland Paris et Walt Disney Studios. Vous serez logés pour une nuit à l'Hôtel Sequoia Lodge.

Et les déjeuners vous seront offerts ! Tout au long de l'été, en appelant le 3210 et par sms au 74900 tentez de gagner un séjour pour 4 personnes à l’Hôtel Disney Sequoia Lodge® en demi-pension et avec les entrées pour le Parc Disneyland® et le Parc Walt Disney Studios®.