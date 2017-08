La revanche de l'Ouest dans le Grand Quiz !

publié le 10/08/2017 à 13:46

C'est sous le soleil de La Ciotat que nous débutons l'émission, avec la souriante Jessica. La candidate nous fait découvrir la culture japonaise. Passionnée par le pays, elle s'initie même à leur langue ! Chaussons nos crampons et retrouvons le candidat suivant, Frédéric. Grand fan de rugby, il est aussi joueur que supporter ! Caroline Diament admet avoir un point commun avec notre candidat: le rugby elle adore aussi, notamment les calendriers ! Pour préparer Frédéric au match des questions, on écoute un extrait de l'un de ses artistes favoris, Hubert Félix Thiéfaine. Le Saumurois réalise le score très honorable de 9 points ! Evelyne est la dernière candidate de la manche. Elle joue pour sa petite-fille qui vient d'avoir son BAC ! Un challenge qu'elle veut relever avec l'aide des chansons d'Edith Piaf. Evelyne nous dévoile alors une voix sans fausse-note ! Mais c'est Frédéric qui reste en tête. Il remporte un séjour pour 4 personnes au Parc Disneyland Paris® !

Bruno Guillon et Caroline Diament

C'est avec la mélodie des Brigitte que nous accueillons Alexandra pour la deuxième manche ! En totalisant 9 points, la candidate place la barre très haut ! Mais ce résultat ne fait pas frémir Anthony qui nous appelle de Nantes. Notre candidat a la country dans la peau ! Danseur et professeur, on chausse cette-fois ci nos santiags pour fouler le parquet avec lui ! Une ambiance Far West qui booste Anthony puisqu'il réalise 11 points ! Place ensuite à Agathe, étudiante dans une école de cinéma. Admirative d'Alain Chabat, réécoutons alors un extrait de son interprétation dans le film "Astérix mission Cléopâtre". Accueillons enfin Nicolas qui ferme le bal des questions. La playlist du candidat se compose essentiellement du groupe Linkin Park, l'occasion de rendre hommage à son chanteur. Anthony garde la main sur toute la manche. Il gagne donc un week-end dans les deux parcs Disneyland Paris® ! Bravo !

Le fameux pâté de Bruno Guillon !

Cette année encore de formidables cadeaux à gagner : des montres, 1000€ et bien sûr le fameux séjour à Disneyland Paris®. Vous connaissez le dicton, on ne change pas une équipe qui gagne, alors prenons les mêmes Caroline Diament et Bruno Guillon, prêts pour une nouvelle saison du Grand Quiz de l'été. Top c'est parti ... Et cette année encore Disneyland® Paris voit grand...Très grand. Le nouveau spectacle nocturne Disney Illuminations : pendant lequel Mickey rend hommage à 25 ans de magie avec une constellation de feux d’artifices. Vous passerez 2 jours de rêve avec des entrées illimitées pour les 2 parcs Disneyland Paris et Walt Disney Studios. Vous serez logés pour une nuit à l'Hôtel Sequoia Lodge.

