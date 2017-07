La "Reine des cookies" est dans le Grand Quiz !

publié le 13/07/2017 à 13:28

Le Grand Quiz de l'été n'a qu'un seul mot d'ordre vous divertir et vous faire travailler votre culture générale tout cela dans la bonne humeur !

Aujourd’hui, vous avez pu entendre nos candidats : Sylvie, Fabien, Angéline, Guillaume, Maïlys, Alain et Richard passer sous le feu des questions !

Sylvie est la première candidate à se lancer dans le grand bain. Cette responsable commerciale dans un château-hôtel au coeur des vignes à Rouffach, a eu la chance d'aller voir en concert "Les Insus".

Fabien le prochain candidat, connait bien l'univers de la radio puisqu'il en a fait durant 5 ans. Cet étudiant en Histoire, a été rédacteur en chef et animateur dans une radio étudiante. Bravo à Fabien pour avoir marqué 10 points.

Place ensuite à un autre candidat : Guillaume qui est infirmier libéral et qui aime la course à pied. Il a d'ailleurs fait le marathon du Mont St Michel. Quel exploit ! Bravo à Guillaume pour ses 8 points.

Maïlys, prochaine participante est agent d'accueil. Elle aime le film OSS 117, et Pulp Fiction. La belle Maïlys rate toujours ses gâteaux mais ce n'est pas très grave car c'est la reine des cookies.



Cette année encore de formidables cadeaux à gagner : des montres, 1000€ et bien sûr le fameux séjour à Disneyland Paris.

Vous connaissez le dicton, on ne change pas une équipe qui gagne, alors prenons les mêmes Caroline Diament et Bruno Guillon, prêts pour une nouvelle saison du Grand Quiz de l'été. Top c'est parti ... Et cette année encore Disneyland® Paris voit grand...Très grand.

Le nouveau spectacle nocturne Disney Illuminations : pendant lequel Mickey rend hommage à 25 ans de magie avec une constellation de feux d’artifices.

Vous passerez 2 jours de rêve avec des entrées illimitées pour les 2 parcs Disneyland Paris et Walt Disney Studios.

Vous serez logés pour une nuit à l'Hôtel Sequoia Lodge.

Et les déjeuners vous seront offerts !

