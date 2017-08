La bonne humeur : maître mot du Grand Quiz de l'été

publié le 18/08/2017 à 13:00

Le Grand Quiz de l'été a vu s'affronter des candidats sur-motivés.

C'est Mélissa qui s'avance la première pour faire face aux questions des animateurs. Cette responsable des ressources humaines nous aiguille notamment sur une de ses passions : le pole-gym !

Patrick, s'essaye ensuite à l'exercice du quiz ! Ce passionné de maquettes d'avion détaille sa passion en compagnie de Bruno et Caroline. Puis viens le tour de Vincent, jardinier d'affronter la rafale de questions !

La deuxième heure de l'émission commence et avec elle arrive autant de candidats déterminés à repartir avec le somptueux séjour à Disneyland Paris !



Des lots incroyables à remporter tout l'été !

Cette année encore de formidables cadeaux à gagner : des montres, 1000€ et bien sûr le fameux séjour à Disneyland Paris®. Vous connaissez le dicton, on ne change pas une équipe qui gagne, alors prenons les mêmes Caroline Diament et Bruno Guillon, prêts pour une nouvelle saison du Grand Quiz de l'été. Top c'est parti ... Et cette année encore Disneyland® Paris voit grand...Très grand. Le nouveau spectacle nocturne Disney Illuminations : pendant lequel Mickey rend hommage à 25 ans de magie avec une constellation de feux d’artifices. Vous passerez 2 jours de rêve avec des entrées illimitées pour les 2 parcs Disneyland Paris et Walt Disney Studios. Vous serez logés pour une nuit à l'Hôtel Sequoia Lodge.

Et les déjeuners vous seront offerts ! Tout au long de l'été, en appelant le 3210 et par sms au 74900 tentez de gagner un séjour pour 4 personnes à l’Hôtel Disney Sequoia Lodge® en demi-pension et avec les entrées pour le Parc Disneyland® et le Parc Walt Disney Studios®.