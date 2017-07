L’adrénaline à tous les étages dans le Grand Quiz !

publié le 27/07/2017 à 15:56

Place à la bonne humeur et à la connaissance dans le Grand Quiz de l’Eté ! Pour débuter la première manche, accueillons Marie-Bénédicte. Maîtresse d’une classe de CP, elle nous fait partager son quotidien avec ses élèves. Dans sa classe, tous les vendredis, un élève raconte une blague ! Le « vendredi blague » interpelle Bruno Guillon qui lance un défi à Caroline Diament : demain, comme c’est vendredi, Caroline doit lui faire une blague ! Après cette dose d’humour, il est temps de passer aux choses plus sérieuses pour notre candidate. Le chrono est lancé et Marie-Bénédicte réussit à répondre aux 9 premières questions avec virtuosité ! Aurélien, le candidat suivant, est pleinement échauffé pour relever le challenge. Son métier de coach sportif fait grincer des dents Caroline Diament, mais heureusement ils se retrouvent sur un point : leur fascination pour l’acteur Léonardo Dicaprio. Lorsque Caroline Diament fait le décompte des points du candidat, elle nous offre une belle illustration de la réponse : un « blanc » radiophonique ! On continue ensuite à jouer avec Marie-France, une passionnée de jardinage sans OGM ! Chez elle, les rôles sont inversés : madame à la main verte et monsieur repasse ! Avec un score de 10 points, Marie-France se glisse en haut du podium ! Sébastien, le dernier candidat de cette manche, n’arrivera pas à dépasser ce joli résultat. Marie-France remporte donc un séjour pour 4 personnes au Parc Disneyland Paris® , bravo !



Et si on ramenait un peu de soleil en studio pour la deuxième heure d’émission ? Il suffit d’appeler Valérie, notre candidate Corse! Et cela jusque dans la voix, puisqu’elle fait partie d’une chorale de chant corse. Si Bruno Guillon devait prendre une nouvelle voix, il choisirait sans hésiter celle de Marc Lavoine ! Restons dans le Sud avec le candidat suivant, Philippe. Il a eu l’occasion de danser le rock sur scène avec Chuck Berry, un incroyable récit ! Philippe enchaîne 9 bonnes réponses et aïe… La réponse à la dixième question « quelle chanteuse interprète « Frozen » et « Hung up » ?» n’était pas Rihanna mais bien Madonna ! En totalisant 10 points, il reste tout de même dans la course pour gagner un séjour à Disneyland Paris® . Véronique joue ensuite avec nous. Cette passionnée de rallye automobile termine le parcours avec 10 points également ! Christopher, le dernier candidat du jour, cumule 4 points. Un score qui laisse Philippe et Véronique en tête. L’incertitude, l’angoisse et l’attente règne en maître : pour départager les deux candidats, place à la question chiffrée ! Philippe est celui qui a donné le chiffre le plus pertinent : il gagne donc un week-end dans les deux parcs Disneyland Paris® !



Caroline Diament et Bruno Guillon ce matin en studio

Jusqu'à 1000 euros de cadeaux à gagner tout l'été !

Nouvelle parade au Parc Disneyland Paris®

Cette année encore de formidables cadeaux à gagner : des montres, 1000€ et bien sûr le fameux séjour à Disneyland Paris®. Vous connaissez le dicton, on ne change pas une équipe qui gagne, alors prenons les mêmes Caroline Diament et Bruno Guillon, prêts pour une nouvelle saison du Grand Quiz de l'été. Top c'est parti ... Et cette année encore Disneyland® Paris voit grand...Très grand. Le nouveau spectacle nocturne Disney Illuminations : pendant lequel Mickey rend hommage à 25 ans de magie avec une constellation de feux d’artifices. Vous passerez 2 jours de rêve avec des entrées illimitées pour les 2 parcs Disneyland Paris et Walt Disney Studios. Vous serez logés pour une nuit à l'Hôtel Sequoia Lodge.



Et les déjeuners vous seront offerts ! Tout au long de l'été, en appelant le 3210 et par sms au 74900 tentez de gagner un séjour pour 4 personnes à l’Hôtel Disney Sequoia Lodge® en demi-pension et avec les entrées pour le Parc Disneyland® et le Parc Walt Disney Studios®.