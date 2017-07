Faites une grimace ! Vous êtes dans le Grand Quiz !

publié le 20/07/2017 à 13:16

Alexandra est la première à passer sur le ring dans cette première heure d’émission. Encouragée par ses deux enfants, elle tente d’obtenir le meilleur score. Avec 9 points, elle se classe pour le moment en haut du podium ! Ce ne sont pas les questions « chouquette » et « ministre de l’intérieur » qui vont la stopper ! D'ailleurs, avez-vous entendu la superbe vanne lancée par Bruno Guillon sur Gérard Collomb ? On retrouve ensuite Olivier, le candidat suivant. Ce chauffeur de taxi nous confie avoir joué au poker, à la même table que … Caroline Diament ! De coïncidences en retrouvailles, notre candidat termine le jeu de questions avec 7 points. Nous accueillons juste après, Michael Jackson ou plutôt Sandrine, fan du « Roi de la Pop ». Elle a eu la chance de l’avoir vu deux fois en concert ! La musique ne s’arrête plus en studio, puisque notre dernier candidat, Sébastien, arrive sous un air de Disco ! Aucun n’arrivera à dépasser le score de 9 points obtenu précédemment par Alexandra. Elle ressort donc victorieuse de cette première manche : elle pourra profiter pleinement de Mickey avec ses enfants au parc Disneyland Paris® !

Câlin du matin entre Bruno Guillon et Caroline Diament

Pour la deuxième heure d’émission, un appel est lancé : le Défi Selfie « grimaces » commence ! Le but ? Envoyer sa plus belle grimace sur nos réseaux sociaux via le #RTLQUIZ. Entre deux gymnastiques du visage, Bruno (non, non, pas Bruno Guillon) joue ensuite sur son tracteur. Pour le booster ? De la musique des années 70 ! Il faut dire que cela marche plutôt bien puisqu’il totalise 9 points. Mais la candidate suivante, Morgane, réussit à valider 10 bonnes réponses ! Ne reste plus que notre dernier candidat, qui sera le gagnant du Défi Selfie ! De sacrées grimaces ont été reçues sur nos pages Twitter et Facebook : des cheveux en pagaille, des grimaces d’enfants, en voiture, avec son animal de compagnie, des lunettes et des casquettes retournées… Bravo à tous ! Dounia et ses yeux qui louchent ont remporté le Défi ! Elle termine la manche avec 4 points, permettant ainsi à Morgane de remporter un séjour à Disneyland Paris® pour 4 personnes !

Dounia, gagnante du Défi Selfie "grimaces"

Illuminations au Parc Disneyland Paris®

Cette année encore de formidables cadeaux à gagner : des montres, 1000€ et bien sûr le fameux séjour à Disneyland Paris®. Vous connaissez le dicton, on ne change pas une équipe qui gagne, alors prenons les mêmes Caroline Diament et Bruno Guillon, prêts pour une nouvelle saison du Grand Quiz de l'été. Top c'est parti ... Et cette année encore Disneyland® Paris voit grand...Très grand. Le nouveau spectacle nocturne Disney Illuminations : pendant lequel Mickey rend hommage à 25 ans de magie avec une constellation de feux d’artifices. Vous passerez 2 jours de rêve avec des entrées illimitées pour les 2 parcs Disneyland Paris et Walt Disney Studios. Vous serez logés pour une nuit à l'Hôtel Sequoia Lodge.



Et les déjeuners vous seront offerts ! Tout au long de l'été, en appelant le 3210 et par sms au 74900 tentez de gagner un séjour pour 4 personnes à l’Hôtel Disney Sequoia Lodge® en demi-pension et avec les entrées pour le Parc Disneyland® et le Parc Walt Disney Studios®.