Du suspense dans le Grand Quiz de l’Été !

Ce matin, c’est avec Xavier que nous débutons le Grand Quiz de l’Eté ! Cet architecte d’intérieur nous fait voyager dès 9h15, étant donné que pour son métier, il va puiser de l’inspiration aux quatre coins du globe. Xavier commence fort cette première manche en totalisant 8 points. Cela n’a pas impressionné la candidate suivante, Marie-Claire, jouant depuis son camping-car. Caroline Diament « passe à la question » Marie-Claire, le ton est lancé ! Elle obtient un score de 9 points : ce résultat lui permet de remporter un séjour à Disneyland Paris® ! En effet, les deux joueurs suivants, Benjamin et Catherine, ne dépasseront malheureusement pas les 9 points.



La deuxième manche s’ouvre sur un air de Julien Doré, avec notre candidat Aurélien qui totalise 5 points. La partie se resserre avec l’arrivée de Béatrice. L’adjudante de gendarmerie met à l’amende Aurélien mais également le candidat suivant, Régis. En cumulant 7 points, elle reste en tête de cette deuxième heure d'émission. Sarah, notre dernière joueuse, est accro à l’astrologie. Sa bonne étoile sera-t-elle auprès d’elle pour remporter le séjour à Disneyland Paris® ? Avec un score de 7 points, elle égalise avec Béatrice ! « Non de Zeus ! » lance Bruno, le suspense est à son comble en studio…! Ce moment est crucial dans le Grand Quiz : lors d’une égalité, le vainqueur est le candidat ayant répondu au plus près du chiffre réel lors de la question chiffrée. Cette question déterminante est posée par les standardistes avant le passage à l'antenne. Elle a porté chance à Sarah, qui en ressort victorieuse ! Bravo !

Cette année encore de formidables cadeaux à gagner : des montres, 1000€ et bien sûr le fameux séjour à Disneyland Paris®. Vous connaissez le dicton, on ne change pas une équipe qui gagne, alors prenons les mêmes Caroline Diament et Bruno Guillon, prêts pour une nouvelle saison du Grand Quiz de l'été. Top c'est parti ... Et cette année encore Disneyland® Paris voit grand...Très grand. Le nouveau spectacle nocturne Disney Illuminations : pendant lequel Mickey rend hommage à 25 ans de magie avec une constellation de feux d’artifices. Vous passerez 2 jours de rêve avec des entrées illimitées pour les 2 parcs Disneyland Paris et Walt Disney Studios. Vous serez logés pour une nuit à l'Hôtel Sequoia Lodge.



Et les déjeuners vous seront offerts ! Tout au long de l'été, en appelant le 3210 et par sms au 74900 tentez de gagner un séjour pour 4 personnes à l’Hôtel Disney Sequoia Lodge® en demi-pension et avec les entrées pour le Parc Disneyland® et le Parc Walt Disney Studios®.