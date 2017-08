Des candidats aux performances incroyables dans le Grand Quiz

publié le 16/08/2017 à 13:37

Quand Sabine a entonné des chansons de Renaud en direct à l'antenne, elle ne se doutait peut-être pas qu'elle remporterait quelques minutes plus tard le séjour à Disneyland Paris. En marquant 11 points dès le début de l'émission, Sabine, notre nounou d'Aix en Provence a mis la pression aux autres candidats. Florian, agriculteur de Saône et Loire, a marqué lui aussi 11 points, mais la question de départage sur Fort Boyard aura fait pencher la balance du côté de Sabine. Emmanuel, notre vendeur de chaussure n'a pas pu participer à la course au cadeau..en totalisant un score de 4 points.



La deuxième heure de l'émission est marquée par la victoire de Véronique, notre passionnée de broderie, qui a marqué 12 points. Pourtant, Virginie, cette ancienne comédienne tenait la barque avec 11 points ! Isabelle, autre candidate venue de Metz, n'a pas résisté au stress et n'a totalisé que 3 points.

Félicitations à Sabine et Véronique !



Bruno Guillon le 16 août 2017

Des lots incroyables à remporter tout l'été !

Montez à bord de la nouvelle attraction "Star Tours" !

Cette année encore de formidables cadeaux à gagner : des montres, 1000€ et bien sûr le fameux séjour à Disneyland Paris®. Vous connaissez le dicton, on ne change pas une équipe qui gagne, alors prenons les mêmes Caroline Diament et Bruno Guillon, prêts pour une nouvelle saison du Grand Quiz de l'été. Top c'est parti ... Et cette année encore Disneyland® Paris voit grand...Très grand. Le nouveau spectacle nocturne Disney Illuminations : pendant lequel Mickey rend hommage à 25 ans de magie avec une constellation de feux d’artifices. Vous passerez 2 jours de rêve avec des entrées illimitées pour les 2 parcs Disneyland Paris et Walt Disney Studios. Vous serez logés pour une nuit à l'Hôtel Sequoia Lodge.



Et les déjeuners vous seront offerts ! Tout au long de l'été, en appelant le 3210 et par sms au 74900 tentez de gagner un séjour pour 4 personnes à l’Hôtel Disney Sequoia Lodge® en demi-pension et avec les entrées pour le Parc Disneyland® et le Parc Walt Disney Studios®.