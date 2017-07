Céline Dion : un porte bonheur dans le Grand Quiz !

publié le 24/07/2017 à 14:57

On démarre fort ce matin avec notre premier candidat, Frédéric ! Après avoir fait un petit tour dans la salle d’arts plastiques de son collège, ce professeur enchaîne les bonnes notes. Une succession de réponses (presque) parfaites… à une près! La pression monte pour les joueurs suivants puisqu’il obtient un score de 12 points! Amandine réussira-t-elle à affronter ce résultat ? Cette candidate provient d’Attichy, une ville qui fait éternuer Bruno Guillon : « A vos souhaits ! » lance-t-il-en rigolant. L’Humour est au rendez-vous en studio ! Pour terminer la première manche, accueillons Christophe et en musique bien sûr : sa musique ! C’est avec sa famille qu’il a créé une chanson techno du nom de « Yo Napot » (« bonjour » en Hongrois). Cet air familier suffira-t-il à lui faire obtenir plus de 12 points ? Aucun des deux candidats ne réussira à dépasser le résultat de Frédéric. Une belle victoire pour ce papa de deux enfants : il remporte un séjour à Disneyland Paris® pour 4 personnes !



On continue en musique, dans la deuxième heure d’émission, avec Marie. Cette candidate double la voix de Céline Dion et de Johnny Hallyday, accompagnée de… Caroline Diament ! Ecoutez en replay ce duo insolite ! Portée par Céline, Marie réussit à obtenir 9 bonnes réponses. C’est au tour de Jordan, fan de la série « Game of Thrones », d’être confronté à l’avalanche de questions. Va-t-il voler vers la victoire sur un des dragons Targaryen? Avec ses 7 points, Marie reste toujours en tête. Mais arrive la combattante Vanessa, notre professeur de boxe française ! Lors du décompte des bonnes réponses, avez-vous entendu, le cri « Fort Boyard » très viril de Bruno Guillon? Très émue de jouer pour ses enfants, elle ne dépassera malheureusement pas le score de Marie. Jérôme est le dernier candidat du jour et les vacances, c’est fini pour lui ! Notre candidat était en "voyage de PACS" le mois dernier. « Ce n’était pas sur l’île de PACS ? » lance Caroline Diament ! Ce jeu de mot conclu en gaieté l’émission. Et il faut croire que la fièvre Céline a porté ses fruits, car Marie gagne cette deuxième manche ! A la clé ? Un week-end en accès illimité dans les deux parcs Disneyland Paris®, bravo !

