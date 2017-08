Caroline Diament se passionne pour le foot dans le Grand Quiz !

publié le 02/08/2017 à 14:28

Le maitre mot de l'émission est la bonne humeur ! C'est avec beaucoup d'enthousiasme que Lionel, le premier candidat de la matinée, rejoint le studio. Professeur de français mais également comédien, il nous dévoile les coulisses de ses deux occupations. Une part geek sommeille aussi en lui puisque Lionel adore le "rétro gaming". Bruno Guillon ne résiste donc pas à l'envie de diffuser la célèbre musique du jeu vidéo "Mario". Un fond sonore faisant grincer des dents Caroline Diament qui préfère encore parler de … foot ! Une révélation qui n'est pas passée dans l'oreille d'un sourd ! Boosté par David Bowie, Lionel totalise un beau score de 9 points ! On continue en musique avec la candidate suivante, Céline. On danse ainsi avec Beyoncé et Céline Dion! Ghislaine ferme ensuite le bal des questions. Accompagnée par les incontournables de la musique française et ses deux petits-enfants, elle obtient 8 bonnes réponses. Un résultat qui permet à Lionel de décrocher la victoire ! A la clé, un séjour au Parc Disneyland Paris® !

Bruno Guillon et Caroline Diament

On retrouve Yoann pour débuter la deuxième heure d'émission. Calogero relaxe notre candidat avec son titre "en Apesanteur". Aurélie, la joueuse suivante, fait plutôt appel au groupe Coldplay. Leur chanson "Viva la Vida" lui tient particulièrement à cœur puisque c'était sa musique de mariage. Elle termine ainsi le jeu de questions avec 9 points, le nouveau score à battre ! A la question "quel sportif surnommait-on "l'ange vert" ?", Dominique Rocheteau fait pousser la chansonnette à Caroline Diament. Elle nous chante avec frénésie l'hymne du club de foot des Verts ! Accueillons ensuite Benoit, le gagnant du défi selfie ! Le défi selfie permet à tout auditeur de pouvoir jouer au Grand Quiz grâce à son cliché, envoyé via les réseaux sociaux. Aujourd'hui, le thème était de se prendre en selfie avec un objet commençant par la lettre D. La photo de Benoit (voir ci-dessous) a retenu l'attention de l'équipe du Grand Quiz. Bravo à lui pour son selfie en Déchaumeur ! Un outil agricole qui permet de mélanger la paille avec la terre. Agnès est la dernière candidate de cette deuxième manche. Elle nous livre un très beau jeu en obtenant 10 bonnes réponses ! C'est le plus haut score de la partie ! Elle remporte ainsi un séjour pour 4 personnes aux pays de Mickey et Minnie ! Un cadeau qui enchantera sa fille aînée, qui fête son anniversaire aujourd'hui !

Le selfie gagnant

Jusqu'à 1000 euros de cadeaux à gagner tout l'été !

Nouvelle parade au Parc Disneyland Paris®

Cette année encore de formidables cadeaux à gagner : des montres, 1000€ et bien sûr le fameux séjour à Disneyland Paris®. Vous connaissez le dicton, on ne change pas une équipe qui gagne, alors prenons les mêmes Caroline Diament et Bruno Guillon, prêts pour une nouvelle saison du Grand Quiz de l'été. Top c'est parti ... Et cette année encore Disneyland® Paris voit grand...Très grand. Le nouveau spectacle nocturne Disney Illuminations : pendant lequel Mickey rend hommage à 25 ans de magie avec une constellation de feux d’artifices. Vous passerez 2 jours de rêve avec des entrées illimitées pour les 2 parcs Disneyland Paris et Walt Disney Studios. Vous serez logés pour une nuit à l'Hôtel Sequoia Lodge.



Et les déjeuners vous seront offerts ! Tout au long de l'été, en appelant le 3210 et par sms au 74900 tentez de gagner un séjour pour 4 personnes à l’Hôtel Disney Sequoia Lodge® en demi-pension et avec les entrées pour le Parc Disneyland® et le Parc Walt Disney Studios®.