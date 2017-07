Caroline Diament chante dans le Grand Quiz !

publié le 18/07/2017 à 15:17

Aujourd’hui, la Savoie a d’abord été mise à l’honneur par notre candidate Sandra. Malheureusement, cette passionnée de nature n’a pas réussi à faire un score suffisant pour remporter le séjour à Disneyland Paris®. Place ensuite à Jérémy, un candidat habitant au cœur des vignes ! Avec un score de 5 points, il ne bâtera pas pour autant Nicole, la candidate suivante. Retraitée mais véritable globe-trotteuse, Bruno a ainsi profité de sa pêche extraordinaire pour voyager avec elle ! Que d’anecdotes ! Avec un score de 6 points, Nicole est l’heureuse gagnante de cette manche : ses petits-enfants profiteront d’un week-end au parc Disneyland Paris®. Félicitations !

Le bisou du mardi 18 juillet entre Bruno Guillon et Caroline Diament

La deuxième heure de l’émission s’entame avec Loïc qui poursuit le jeu en chanson. Son passe-temps favori ? Le karaoké ! Il n’en faut pas plus pour donner envie à Caroline de chantonner un air de Brigitte Bardot dans sa Harley Davidson. Malgré cette parenthèse musicale, cela ne suffira pas à faire gagner notre candidat, qui fait un score de 4 points. Nous arrivons ensuite au cirque avec Cécile. Entre deux tours de jonglerie, elle obtient un score de 5 points. Portée par le phénomène « Game of Thrones », Elodie, la candidate suivante, totalise 6 points. C’était sans compter sur l’arrivée d’Hélène, la gagnante du défi selfie, qui remporte la manche avec 7 points. Découvrez ci-dessous la photo qui lui a permis d’être sélectionnée via les réseaux sociaux !

DefiSelfie1807

