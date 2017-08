Blagues à gogo dans le Grand Quiz !

publié le 01/08/2017 à 15:09

C'est le 1 er août, alors on met un peu de soleil en studio ! Toujours aussi motivés, nos candidats sont en piste pour jouer ! On commence la première manche avec Laure, venue nous apporter la chaleur de la Gironde. C'est entre deux airs de musique pop-rock, que Laure obtient l'honorable score de 9 points. Un résultat qui ne fait pas pour autant frémir notre second candidat, Hervé, "prêt à entrer dans l'arène". Bruno Guillon lâche les lions telle une véritable Félindra, admet Caroline Diament ! Un décor de guerrier qui permet à Hervé de remporter 10 points. Retournons à présent dans le passé, au temps des années 1960, pour accueillir Hakima. La candidate, boostée par les sonorités 60's, égalise avec Hervé ! Notre "Mère Fouras" de l'émission, estime que le temps permet à un dernier candidat de jouer. Charlotte rejoint alors le Grand Quiz pour "allumer le feu" ! Avec un score de 10 points également, elle retrouve Hervé et Hakima sur le banc des ex aequo ! Seule la redoutable question chiffrée peut départager les 3 candidats ! Le suspense est à son comble en studio… Qui va remporter un séjour à Disneyland Paris®? Hakima est la candidate ayant répondu le plus juste à la question chiffrée ! Elle gagne ainsi un week-end pour 4 personnes aux cotés de Mickey et Minnie, bravo !



La deuxième heure d'émission se poursuit avec Jérôme. Coach d'une équipe de foot d'enfants, notre candidat parle de ce sport avec… Caroline Diament et le courant passe très bien ! A la question "quelle expression désigne le fait de chevaucher un cheval avec les deux jambes du même côté?", Caroline indique que" l'indienne, c'est lorsqu'on n'a pas de selle". Ecoutez la réponse très glamour de Bruno Guillon ! On reçoit ensuite Huguette qui, avant de jouer, nous offre un moment de sensualité avec Axelle Red. "Qu'est-ce qui est jaune et qui attend ?" lance Bruno Guillon. Vous avez trouvé? Jonathan bien sûr, notre candidat suivant ! Après avoir échangé quelques mots en alsacien, Jonathan réalise un beau score de 11 points ! Il se classe pour le moment en haut du podium. La dernière candidate, Emmanuelle, totalise 8 bonnes réponses. Un résultat permettant à Jonathan de remporter un séjour dans les deux parcs Disneyland Paris® !

Cette année encore de formidables cadeaux à gagner : des montres, 1000€ et bien sûr le fameux séjour à Disneyland Paris®. Vous connaissez le dicton, on ne change pas une équipe qui gagne, alors prenons les mêmes Caroline Diament et Bruno Guillon, prêts pour une nouvelle saison du Grand Quiz de l'été. Top c'est parti ... Et cette année encore Disneyland® Paris voit grand...Très grand. Le nouveau spectacle nocturne Disney Illuminations : pendant lequel Mickey rend hommage à 25 ans de magie avec une constellation de feux d’artifices. Vous passerez 2 jours de rêve avec des entrées illimitées pour les 2 parcs Disneyland Paris et Walt Disney Studios. Vous serez logés pour une nuit à l'Hôtel Sequoia Lodge.



Et les déjeuners vous seront offerts ! Tout au long de l'été, en appelant le 3210 et par sms au 74900 tentez de gagner un séjour pour 4 personnes à l’Hôtel Disney Sequoia Lodge® en demi-pension et avec les entrées pour le Parc Disneyland® et le Parc Walt Disney Studios®.