Atteindre des sommets dans le Grand Quiz !

publié le 03/08/2017 à 14:45

On débute le Grand Quiz de l’Été haut en couleur avec Valérie ! La candidate est peintre sur un support original: les casques de moto ! Bruno Guillon lance alors en direct, son business plan ! Mais d'abord, Valérie devra être la chef du Grand Quiz en répondant aux questions. A la question "quelle série de films, de Francis Ford Coppola, raconte l'histoire des Corleone?", Bruno Guillon plante le décor de la mafia sicilienne. Il nous livre une imitation (presque) parfaite du Parrain ! On monte ensuite le Kilimandjaro avec la candidate suivante, Elise. Elle nous raconte son incroyable ascension de 5 jours. Et il faut dire qu'elle atteint aussi les sommets dans le Grand Quiz ! En totalisant 6 points, Elise se classe pour le moment en haut du podium. Pour finir on accueille Medjahed, soutenu par Stromaé son artiste favori. Elise garde la tête de cette première manche, elle remporte ainsi un séjour dans les deux Parcs Disneyland Paris® !

Bruno Guillon et Caroline Diament

C'est en musique que Jean-Christophe nous rejoint pour la deuxième heure d'émission. Entre Supertramp et John Lennon, le studio est rock'n'roll ! On découvre ensuite la playlist, différente d'un poil, de notre candidate suivante Béatrice. On danse alors sur Frank Sinatra et Whitney Houston ! Une ambiance joviale qui permet à notre candidate d'obtenir un score de 11 points ! Mais pas 10 d'affilées : la question sur Raymond Devos, l'a fait chuter… C'est le moment d'accueillir le candidat gagnant du défi selfie, Antoine ! Aujourd'hui, le défi était de se prendre en photo à côté d'un objet commençant par la lettre T, via le #RTLQUIZ. Antoine était notre professeur Tournesol du jour (voir ci-dessous) sans craindre la boue sur ses chaussures ! La partie se termine avec notre "Claudette" Véronique. En totalisant 9 points, elle permet à Béatrice de gagner un week-end en compagnie de toutes les princesses Disney ! Félicitations !

Le Défi Selfie gagnant

Cette année encore de formidables cadeaux à gagner : des montres, 1000€ et bien sûr le fameux séjour à Disneyland Paris®. Vous connaissez le dicton, on ne change pas une équipe qui gagne, alors prenons les mêmes Caroline Diament et Bruno Guillon, prêts pour une nouvelle saison du Grand Quiz de l'été.

Et les déjeuners vous seront offerts ! Tout au long de l'été, en appelant le 3210 et par sms au 74900 tentez de gagner un séjour pour 4 personnes à l’Hôtel Disney Sequoia Lodge® en demi-pension et avec les entrées pour le Parc Disneyland® et le Parc Walt Disney Studios®.