Ambiance 30 millions d'amis dans le Grand Quiz !

publié le 07/08/2017 à 13:43

On débute la semaine dans une atmosphère complètement "cute". Un nouvel arrivant a rejoint le studio du Grand Quiz ! Il s'appelle Charlie et c'est le bichon maltais de Caroline Diament ! Sage comme une image, il accompagne nos candidats durant toute l'émission. Anthony est le premier de la matinée. Ce pizzaiolo travaille juste à côté de la maison d'enfance de Jean Carmet ! L'occasion d'écouter un extrait de son film culte, "la soupe aux choux"! On accueille ensuite Frank, grand supporter de l'aviron Bayonnais. Mais c'est un club d'aviron ou de rugby ? Caroline Diament s'emmêle les pinceaux. Une petite parenthèse sportive s'impose alors ! En véritable bayonnais, Frank nous emmène ensuite aux fêtes de Bayonne ! Top à la vachette, il doit à présent s'illustrer dans le jeu de questions ! Frank cumule un beau score de 8 points. Pour terminer la partie, on retrouve Sophie. Grand-mère dynamique, la candidate était déjà bien préparée pour le Grand Quiz grâce à ses abdos quotidiens ! Avant de jouer, on écoute la playlist très variée de Sophie, où l'on passe des Beatles à Maitre Gims ! En obtenant 6 points, elle permet à Frank de remporter la manche. Il gagne ainsi un séjour pour 4 personnes au Parc Disneyland Paris® !



Christelle établit le premier score à battre de cette deuxième heure. Et si elle remporte le week-end au pays de Mickey, cette maman a une technique imparable pour départager ses 4 enfants ! Les deux qui rangeront le mieux leur chambre, gagneront le droit d'accompagner Christelle ! En attendant, il faut répondre au quiz et notre candidate est encouragée par la chanson "mama" de Phil Collins. A la question "quelle profession exerce Joe, dans la chanson de Vanessa Paradis ?", Bruno Guillon reprend le célèbre titre pour le détourner ! Il remplace le métier de chauffeur de taxi, en pleins d'autres professions ! Un pur moment musical, on vous l'assure. Angélique est la candidate suivante. Pour la booster, rien de mieux qu'un titre du chanteur M. Elle a d'ailleurs eu la chance de le voir sur scène lors d'un festival à Clermont-Ferrand. On change peu après de registre avec Pascal. Lui et le Disco, c'est une grande histoire d'amour ! C'est donc parti pour un cours de danse en studio ! La fièvre disco permet à Pascal d'obtenir 9 points ! Il se place alors en première position ! Mais il reste une dernière candidate… Elle s'appelle Sarah et nous appelle d'Annemasse. Bruno Guillon profite de cette circonstance pour diffuser le titre "en rouge et noir" de… Jeanne Mas ! Sarah réalise un score en dessous de 9 points. Un résultat profitant à Pascal, qui devient notre gagnant de la deuxième manche ! Une victoire récompensée par un week-end dans les deux parcs Disneyland Paris® !

Bruno Guillon et Caroline Diament

Cette année encore de formidables cadeaux à gagner : des montres, 1000€ et bien sûr le fameux séjour à Disneyland Paris®. Vous connaissez le dicton, on ne change pas une équipe qui gagne, alors prenons les mêmes Caroline Diament et Bruno Guillon, prêts pour une nouvelle saison du Grand Quiz de l'été. Top c'est parti ... Et cette année encore Disneyland® Paris voit grand...Très grand. Le nouveau spectacle nocturne Disney Illuminations : pendant lequel Mickey rend hommage à 25 ans de magie avec une constellation de feux d’artifices. Vous passerez 2 jours de rêve avec des entrées illimitées pour les 2 parcs Disneyland Paris et Walt Disney Studios. Vous serez logés pour une nuit à l'Hôtel Sequoia Lodge.

