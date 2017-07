5 x 4 = égalité record dans le Grand Quiz !

publié le 31/07/2017 à 13:46

La semaine débute dans la joie et la bonne humeur avec la pétillante Carine. La candidate ouvre le bal des questions, et il faut dire que son jeu ne manquait pas de piment ! Place ensuite à Laurence, notre photographe en herbe. Etienne Daho et le groupe Téléphone sont présents pour l'accompagner vers la victoire. Avec un score de 7 points, Laurence est effectivement en tête de la course ! C'est une manche totalement "Girly" ce matin, car pour finir en beauté, nous accueillons Agnès. La candidate nous fait voyager à vélo (électrique!) dans les vallées des Hautes-Alpes. Et le vélo électrique, "ça fait pousser des ailes" à Bruno Guillon ! Mais sur la ligne d'arrivée, c'est toujours Laurence qui mène: elle est la grande gagnante de ce premier tour ! Laurence remporte ainsi un séjour pour 4 personnes au Parc Disneyland Paris® !



La deuxième manche monte en intensité dans le Grand Quiz de l’Été ! Pour débuter, Éric nous rejoint sous les airs mélodieux de Georges Brassens et de Mouloudji. Après cette parenthèse musicale, le candidat obtient un score honorable de 5 points. Le ton est donné pour Muriel, la candidate suivante. Sera-t-elle également en route vers le parc Disneyland Paris® ? Avec un score de 5 points, elle se qualifie aux côtés d'Éric pour remporter la manche ! Place ensuite à Jérémy. Notre candidat est boosté par l'un de ses artistes favoris, Ed Sheeran et… ses poissons ! Véritable aquariophile, les aquariums sont en plus d'être une passion pour lui, une source de détente. Jérémy totalise à son tour 5 points ! Olivier est le dernier candidat à passer sur le ring … la pression monte pour notre joueur ! Le décompte est lancé, Olivier reste dans la lignée des 5 points. A ce stade du jeu, nous avons 4 candidats de la même manche, ex aequo ! Du jamais vu depuis le début de la saison du Grand Quiz ! Seule la question chiffrée, posée hors antenne, peut départager nos 4 candidats. Aujourd'hui, elle porte sur le nombre de véhicules qui empruntent chaque année les péages français. Tous les candidats attendent impatiemment et le cœur palpitant, la réponse à la question chiffrée. Le verdict est tombé: le studio applaudit… Jérémy ! C'est le candidat qui a répondu au plus juste. Il remporte alors un week-end dans les deux parcs Disneyland Paris® , félicitations!

Bruno Guillon et Caroline Diament ont la pêche dès le lundi matin !

Jusqu'à 1000 euros de cadeaux à gagner tout l'été !

Nouvelle parade au Parc Disneyland Paris®

Cette année encore de formidables cadeaux à gagner : des montres, 1000€ et bien sûr le fameux séjour à Disneyland Paris®. Vous connaissez le dicton, on ne change pas une équipe qui gagne, alors prenons les mêmes Caroline Diament et Bruno Guillon, prêts pour une nouvelle saison du Grand Quiz de l'été. Top c'est parti ... Et cette année encore Disneyland® Paris voit grand...Très grand. Le nouveau spectacle nocturne Disney Illuminations : pendant lequel Mickey rend hommage à 25 ans de magie avec une constellation de feux d’artifices. Vous passerez 2 jours de rêve avec des entrées illimitées pour les 2 parcs Disneyland Paris et Walt Disney Studios. Vous serez logés pour une nuit à l'Hôtel Sequoia Lodge.



Et les déjeuners vous seront offerts ! Tout au long de l'été, en appelant le 3210 et par sms au 74900 tentez de gagner un séjour pour 4 personnes à l’Hôtel Disney Sequoia Lodge® en demi-pension et avec les entrées pour le Parc Disneyland® et le Parc Walt Disney Studios®.