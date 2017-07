VIDÉO - Magie, humour et musique country dans l'Instaweek de la semaine

publié le 09/07/2017 à 07:10

La semaine dernière, les actrices de Pretty Little Liars disaient au revoir à la série qui les a fait connaître. Cette semaine, Lucy Hale a dévoilé sur son compte Instagram un cliché du tournage de sa prochaine production, à retrouver bientôt sur la chaîne CW : Life Sentence. Elle raconte l'histoire d'une jeune femme qui découvre 8 ans après le début de sa bataille contre le cancer qu'elle est finalement guérie... Les premières images de ce premier rôle comique sont à découvrir sur YouTube, attention aux spoilers.



Dans un tout autre registre, Jack Parker, l'auteure de l'ouvrage dédié aux menstruations Le Grand Mystère des Règles, vient de lancer une newsletter hebdomadaire pour "les sorcières modernes", intitulée Witch please. Le premier envoi délivre des conseils pour "ajouter de la magie à sa routine beauté", explique toutes les propriétés liées au romarin et vous explique les bases du tarot.

De quoi vous occuper pendant vos vacances d'été en écoutant le dernier coup de cœur musical de Blake Lively, à savoir Girl in a Country Song, de Maddie & Tae, un duo inconnu en France mais qui cumule quand même plus de 43 millions de vues sur ce clip datant de 2014 se moquant des clichés sur les femmes dans les musiques country.

