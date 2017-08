publié le 01/08/2017 à 07:25

Julia Degiorgi est une "eat girl", comme elle le dit elle-même sur son compte Instagram. Comprendre : elle aime beaucoup manger et le faire partager à sa communauté de 36.000 abonnés.



Julia vient du merveilleux monde d'Instagram. Deux ans après avoir lancé son compte et gagné une solide base d'abonnés, la jeune femme a décidé d'étendre son univers sur une nouvelle plateforme : un blog intitulé "Julia Go Wild", Julia devient sauvage, en VF.

Ce nom "symbolise assez bien le changement radical que j’ai opéré sur mon compte et le style que j’affectionne le plus", explique Julia dans l'à-propos de son blog.



Avec ses jolis clichés de Lille à la Belgique en passant par Paris ou Amsterdam, cette passionnée de food va vous ouvrir l'appétit. Car lorsqu'elle voyage, Julia ne manque pas d'immortaliser ses repas gargantuesques et de livrer les bons plans de son carnet aux gourmandes adresses. Pour Girls, l'Instagrameuse a étendu ses conseils à la culture ou à la fête.

La meilleure terrasse ? Pas très original, mais j’aime beaucoup les terrasses de l’Opéra, (La Cloche etc.) Surtout en hiver, l’atmosphère y est conviviale !



Le meilleur endroit pour manger un burger ? Le meilleur burger se trouve certainement chez Wally’s coffee, parce que les recettes changent tout le temps, qu’elles sont originales et que le prix est top ! Ceux de l’Adresse, plus gourmets, sont délicieux aussi !



Le quartier qui bouge ? Certains beaux recoins du Vieux-Lille, et la Gare Saint-Sauveur sont vraiment sympa !



La boutique pour chiner de jolies fringues ? La rue de la Clef regorge de petites boutiques top, pour trouver des pièces qui changent de Zara et co.



Pour une bonne dose de culture ? Le classique Palais des Beaux Arts, à République, ou les expos du tripostal et de Saint-Sauveur !



Le meilleur spot pour chiller ? La Citadelle, sans hésiter ! Quand il fait beau, on se pose en mode petit pic nique et on y reste tout l’après-midi !



L’endroit où boire un verre en début de soirée ? J’adore Le Dandy, rue basse ! Pour moi, ce sont les meilleurs cocktails de la ville. Sinon La Capsule (bar à bières) et Le Bar Braz (bar à vin) se font face en haut de la rue Doudin et les deux sont tops.



Un conseil à donner à celles qui veulent venir cet été dans ta ville ? Profiter de toutes les adresses citées ! Et garder les yeux en l’air car les façades sont magnifiques.



Ce que tu préfères dans ta ville ? Son côté jeune, qui bouge, sa beauté aussi. La ville regorge de petites pépites, on est a coté de Londres, de Bruxelles, de Paris et d’Amsterdam dont c’est idéal. Et les gens sont relativement ouverts et accueillants!



Où on peut te croiser le plus souvent ? Dans les petites rues du centre et du Vieux-Lille, généralement un bon burger ou une bière à la main haha !

