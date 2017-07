publié le 22/07/2017 à 07:20

Avec Laura Pastelle, la mode ne dort jamais. Presque quotidiennement, cette Instagrameuse de 29 ans, prend le temps de poster sa tenue du jour. Comme un rituel pour ces 50.100 abonnés, la Toulousaine pose devant sa grande glace ses tenues féminines et décontractées. Un joli catalogue agrémenté au fil de ses envies, de fleurs ou de couchers de soleil, sur lequel on retourne volontiers piocher des idées de tenues ou des bonnes adresses.



Des bonnes adresses, cette responsable commerciale dans un laboratoire cosmétique n’en a pas que pour les vêtements et les accessoires. Lorsqu’elle est dans Toulouse, elle publie de temps en temps des stories pour indiquer les lieux qu’elle affectionne ou conseille à ses abonnés, notamment pour les restaurants.



Dynamique et toujours à la recherche de nouvelles découvertes, son Toulouse qu’elle a accepté de livrer à l’équipe de Girls, devrait en séduire plus d’un.

La meilleure terrasse ? La guinguette, terrasse éphémère sur la Garonne pour déguster un bon cocktail (presque) les pieds dans l’eau

Le meilleur burger ? Les burgers de chez Burger’N’co, avec des produits locaux de qualité et un pain à tomber !



Le quartier qui bouge ? Le quartier des Carmes, truffé de petits bars et restos sympas dans les rues piétonnes



La boutique pour chiner de jolies fringues ? La boutique Dolls & Dogs remplie de jolies pépites, allant du style girly au style plus rock, la boutique Kilostock pour dénicher de jolis shorts Levi’s vintage



Pour une bonne dose de culture ? Le musée des Augustins au cœur du centre ville, avec toujours des expos sympas et l’architecture du lieu en lui-même est sublime



Le meilleur spot pour chiller ? Les berges de la Garonne en fin de journée au coucher de soleil avec un bon pique-nique



L’endroit où boire un verre en début de soirée ? L’Alimentation, à 2 pas du Capitole, de délicieux cocktails et des tapas au top !



Un conseil à donner à celles qui veulent venir cet été dans ta ville ? Flâner et se perdre dans les jolies rues typiques avec briquettes du quartier St-Étienne



Ce que tu préfères dans ta ville ? La douceur de vivre du centre-ville, la chaleur des gens, on s’y sent comme dans un petit village !



Où on peut te croiser le plus souvent ? À une terrasse dans le quartier des Carmes à siroter un verre ou bien en train de faire du shopping ;)

Le compte de Laura en 8 clichés coups de cœur

