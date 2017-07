publié le 21/07/2017 à 07:30

Avec la dynamique Cassandre, la vie se vit à 1000 à l'heure. La jeune fille originaire d'une petite ville de la Haute-Loire, s'est installée à Lyon afin de suivre des études universitaires tout en vivant pleinement sa passion : la natation synchronisée. Un sport qu'elle pratique depuis dix ans et qui lui a déjà rapporté plusieurs titres de Championne de France. Sur son compte Instagram elle partage d'ailleurs les meilleurs moments de cette vie dans les bassins.



À seulement 17 ans, cette boule d'énergie va vous redonner la pêche et l'envie de voyager, à travers ses jolie photos, toujours fraîches et lumineuses. Décrite par ses amis et ses proches comme enthousiaste et ayant le contact facile, il n'est pas utile de vous préciser qu'avec Cassandre, la découverte de Lyon s'annonce amusante et pleine de rebondissements. Pour Girls, elle a sorti son carnet d'adresses et nous en livre les meilleures.

Une publication partagée par Cassandre Djeridi (@cassou.d) le 19 Juil. 2016 à 9h50 PDT

La meilleure terrasse ? Au bord de l'eau, la terrasse sur les bords de Saône à Lyon devant la Cathédrale de Saint-Jean et la basilique de Fourvière est très sympa.

Le meilleur burger ? Le bouchon des Carnivores, un petit restaurant offrant des recettes délicieuses dont un des meilleurs burger !



Le quartier qui bouge ? Bellecour est un quartier très riche avec ses différents magasins, restaurants, endroits culturels. C'est un vrai plaisir d'y passer du temps avec ses amis ou sa famille, on ne s'y ennuie jamais !



La boutique pour chiner de jolies fringues ? Hollister à Confluence, je ne sors pas de cette boutique sans avoir acheté quelque chose, j'adore !



Pour une bonne dose de culture ? Le musée des Confluences que je conseille fortement. Une architecture exceptionnelle qui raconte l'histoire naturelle, d'anthropolie, des sociétés et des civilisations de Lyon



Le meilleur spot pour chiller ? Calicéo (à Sainte-Foy-Lès-Lyon), centre de bien-être avec jacuzzis, spa, soins, massages... un endroit idéal pour se relaxer et prendre du bon temps



L’endroit où boire un verre en début de soirée ? La Barge, une belle terrasse aménagée avec vue sur le Rhône et sur les pentes de La Croix Rousse. Le cadre est superbe, les coktails sont très bons !



Un conseil à donner à celles qui veulent venir cet été dans ta ville ? Profitez, rencontrez, amusez-vous !



Ce que tu préfères dans ta ville ? Lyon est une ville que j'apprécie d'autant plus puisque c'est une grande ville sportive. Elle dispose pour cela de nombreux atouts. De plus, faisant partie du pôle de natation synchronisée de l'Aqua Synchro Lyon, nous avons eu la possibilité d'organiser cette année les championnats de France Séniors c'était magique. Merci à ma ville !



Où on peut te croiser le plus souvent ? À la piscine olympique de Vaise, je m'entraîne environ 17 heures par semaine

Le compte de Cassandre en 8 clichés coups de cœur

"Magique, Championnats de France Séniors" Crédits : Instagram/cassou.d | Date : 13/07/2017 8 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > "Magique, Championnats de France Séniors" Crédits : Instagram/cassou.d | Date : "Summer" Crédits : Instagram/cassou.d | Date : Nostalgie Crédits : Instagram/cassou.d | Date : "Jolie effet orange" Crédits : Instagram/cassou.d | Date : "Rien ne vaut la peine d'être facile" Crédits : Instagram/cassou.d | Date : "Softness" Crédits : Instagram/cassou.d | Date : "Carmen dans nos cœurs" Crédits : Instagram/cassou.d | Date : "Les orages passent et demain sera meilleur" Crédits : Instagram/cassou.d | Date : 1 / 1 < > +