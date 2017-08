publié le 09/08/2017 à 07:15

Elle vient de Helsinki mais habite à Copenhague. On aurait aussi pu lui demander de nous parler de Munich, Shanghai, Dubai ou Londres mais on s'est contenté de demander à Lotta-Liina Love de nous parler de sa ville d'adoption du moment, celle que l'on voit en grande majorité sur son compte Instagram, où cette passionnée de lingerie et entrepreneure dans la mode est suivie par 10.000 personnes.



Son grain de folie transparaît sur tous les clichés de Lotta-Liina. Moue boudeuse, grimaces et grands éclats de rire se superposent comme pour montrer que la jeune Instagrameuse dispose de plusieurs facettes. Portraits en lingerie ou lookée à la perfection, Lotta-Lina partage en plus de son sens spécial de la mode ses plus beaux clichés de voyage sur Instagram.

Focus sur la capitale du Danemark où Lotta-Liina Love a déjà ses habitudes.

La meilleure terrasse ? Papir Øen ou commander quelques verres sur le marché couvert de Torvehallen et installez vous au square Israël



Le meilleur endroit pour manger ? Le meilleur se trouve au Gasoline Grill mais celui de Yo Burger vaut aussi le détour.



Le quartier qui bouge ? Le quartier Meat Packing



La boutique pour chiner de jolies fringues ? Ganni et Sabine Poupinel



Pour une bonne dose de culture ? Louisiana, le musée d'art moderne de la ville. Même si vous n'êtes pas attiré par l'art, l'architecture du bâtiment en elle-même vaut définitivement le voyage.



Le meilleur spot pour chiller ? Les lacs ou King's Garden qui ne se trouve pas loin des meilleurs burgers de la ville, donc c'est parfait pour un pique-nique du dimanche.



L’endroit où boire un verre en début de soirée ? N'importe quel "bodega" (taverne locale, ndlr.) au coin de la rue mais aussi Le Bambole



Un conseil à donner à celles qui veulent venir cet été dans ta ville ? Prenez des chaussures plates et ne croyez pas que vous pourrez porter de petites robes légères. Copenhague c'est 50% de pavés et 50% de vents extrêmes.



Ce que tu préfères dans ta ville ? Copenhague est une super ville pour se relaxer et prendre son temps. Tout est accessible à vélo. Quand on visite Copenhague, il faut absolument en louer un pour se déplacer. De cette façon, vous pourrez accéder à ce que la ville a à offrir de meilleur. La plupart du temps, par accident, mais vous passerez le meilleur des moments, promis.



Où on peut te croiser le plus souvent ? Dans le quartier Nørrebr, je travaille, étudie et vis ici. Sans oublier que je capture le tout pour Instagram !

Le compte de Lotta-Liina en 8 clichés coups de cœur

