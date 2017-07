publié le 24/07/2017 à 07:12

Pour Amandine, chaque petit instant de la vie vaut la peine d’être vécu et partagé. Cette jeune Cannoise publie tous les jours sur son compte Instagram son quotidien, dans de jolies mises en scène, toujours très soignées. Du petit-déjeuner au lit, au pique-nique sur l’herbe, en passant par une journée à la plage, chaque photo est une composition savamment réfléchie et bien léchée.



De quoi donner envie à ses 32.000 abonnées de passer du temps à se faire de belles assiettes gourmandes ou de lézarder sur le sable chaud à siroter un cocktail. La jeune femme, poste également des photos de Cannes, ainsi que des villes alentour.



Bons plans, meilleurs spots et tops des adresses immanquables, Amandine révèle tout à Girls, pour le plus grand bonheur de ceux et celles qui avaient prévu de passer dans la Cité des Festivals pour les vacances.

La meilleure terrasse ? Plutôt le Roof top du Radisson Blu

Le meilleur burger ? Certainement au New York, New York



Le quartier qui bouge ? Le carré d'or



La boutique pour chiner de jolies fringues ? District



Pour une bonne dose de culture ? L'Abbaye de Lérins, sur l'île Saint-Honorat



Le meilleur spot pour chiller ? La plage du 3.14



L’endroit où boire un verre en début de soirée ? Au Versini



Un conseil à donner à celles qui veulent venir cet été dans ta ville ? Il faut se rendre aux Iles de Lérins, un endroit magnifique et incontournable



Ce que tu préfères dans ta ville ? C'est une ville qui bouge pas mal, il y a toujours du monde



Où on peut te croiser le plus souvent ? À la terrasse du Volupté pour le déjeuner

Le compte de Amandine en 8 clichés coups de cœur

