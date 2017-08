publié le 14/08/2017 à 07:15

Elle vient tout juste de terminer le lycée. Indi-anna habite à Brighton en Angleterre et, comme toutes les jeunes filles de son âge dans son pays, elle s'est rendue à son bal de promo récemment. Les photos sont sublimes tant elles incarnent l'insouciance de la jeunesse et la beauté de s'être trouvée.



Le compte Instagram d'Indi-anna, c'est un peu de cela toute l'année : un espace de fraîcheur hors du temps où la jeune femme partage sa bonne humeur, son sourire contagieux et dévoile une chevelure à en rendre jalouse plus d'une. Son look minimaliste, élégant et féminin en inspirera également plus d'une.

Amoureuse des voyages, comme en témoigne son compte Instagram qui a notamment fait escale à Vienne ou à Corfu, en Grèce, Indi-anna a livré à Girls ses meilleures adresses dans cette station balnéaire britannique.

La meilleure terrasse ? The terrace cafe pour observer la ville !



Le meilleur endroit pour un burger ? GBK (Gourmet Burger Kitchen), je recommande les "halloumi bites" (du fromage de Chypre, ndlr.) !



Le quartier qui bouge ? Patterns Brighton !



La boutique pour chiner de jolies fringues ? Wolf and Gypsy Vintage ! Les fringues les plus cool !



Pour une bonne dose de culture ? Pavilion Gardens



Le meilleur spot pour chiller ? Le coffee shop Bond Street, le meilleur à Brighton !



L’endroit où boire un verre en début de soirée ? Bo Brighton, un bar à jus la journée qui se transforme en bar à cocktails et tapas la nuit ! Je le recommande fortement ! Tout comme le célèbre 42 juice !



Un conseil à donner à celles qui veulent venir cet été dans ta ville ? N'ayez pas peur de ne pas entrer dans le moule ! Tout est accepté à Brighton. Je vous conseille d'aller manger les meilleurs crêpes sur la plage à la Creperie !



Ce que tu préfères dans ta ville ? Mon endroit préféré à Brighton c'est St. Peters, la cathédrale dans le centre de la ville, sur la route du front de mer. Elle détient une bonne partie de l'histoire de Brighton et donne de l'inspiration aux amateurs



Où on peut te croiser le plus souvent ? Dans tous les coffee shops ! Mes préférés étant Coffee 33,

Bond Street Coffee, Pelicano et The Flour Pot !

Le compte de Indi-anna en 8 clichés coups de cœur

